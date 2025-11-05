BiržaDEX+
Reāllaika Spotify cena šodien ir 628.29 USD. Seko līdzi reāllaika SPOTON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPOTON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SPOTON

SPOTON Cenas informācija

Kas ir SPOTON

SPOTON Oficiālā tīmekļa vietne

SPOTON Tokenomika

SPOTON Cenas prognoze

SPOTON Vēsture

SPOTON iegādes rokasgrāmata

SPOTON uz bezseguma valūtu konvertētājs

SPOTON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Spotify logotips

Spotify kurss(SPOTON)

1 SPOTON uz USD reāllaika cena:

$626.9
$626.9$626.9
-0.11%1D
USD
Spotify (SPOTON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:10:38 (UTC+8)

Spotify (SPOTON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 605.6
$ 605.6$ 605.6
24h zemākā
$ 694.13
$ 694.13$ 694.13
24h augstākā

$ 605.6
$ 605.6$ 605.6

$ 694.13
$ 694.13$ 694.13

$ 743.2286807442033
$ 743.2286807442033$ 743.2286807442033

$ 640.5475756599045
$ 640.5475756599045$ 640.5475756599045

+0.84%

-0.11%

-3.98%

-3.98%

Spotify (SPOTON) reāllaika cena ir $ 628.29. Pēdējo 24 stundu laikā SPOTON tika tirgots robežās no zemākās $ 605.6 līdz augstākajai $ 694.13, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SPOTON visu laiku augstākā cena ir $ 743.2286807442033, savukārt zemākā - $ 640.5475756599045.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SPOTON ir mainījies par +0.84% pēdējā stundā, par -0.11% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.98% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Spotify (SPOTON) tirgus informācija

No.2331

$ 667.17K
$ 667.17K$ 667.17K

$ 69.12K
$ 69.12K$ 69.12K

$ 667.17K
$ 667.17K$ 667.17K

1.06K
1.06K 1.06K

1,061.87686268
1,061.87686268 1,061.87686268

ETH

Pašreizējais Spotify tirgus maksimums ir $ 667.17K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 69.12K. SPOTON apjoms apgrozībā ir 1.06K ar kopējo apjomu 1061.87686268. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 667.17K.

Spotify (SPOTON) cenas vēsture USD

Seko Spotify cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.6903-0.11%
30 dienas$ -51.32-7.56%
60 dienas$ -21.71-3.34%
90 dienas$ -21.71-3.34%
Spotify Cenas izmaiņas šodien

Šodien SPOTON cena mainījās par $ -0.6903 (-0.11%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Spotify 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -51.32 (-7.56%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Spotify 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SPOTON piedzīvoja izmaiņas $ -21.71 (-3.34%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Spotify 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -21.71 (-3.34%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Spotify (SPOTON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Spotify cenas vēstures lapu.

Kas ir Spotify (SPOTON)?

Spotify ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Spotify ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SPOTON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Spotify mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Spotify pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Spotify cenas prognoze (USD)

Kāda būs Spotify (SPOTON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Spotify (SPOTON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Spotify prognozes.

Apskati Spotify cenas prognozi!

Spotify (SPOTON) tokenomika

Spotify (SPOTON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SPOTON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Spotify (SPOTON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Spotify? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Spotify MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Spotify resurss

Dziļākai izpratnei par Spotify, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Spotify vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Spotify

Kāda ir Spotify (SPOTON) vērtība šodien?
Reāllaika SPOTON cena USD ir 628.29 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SPOTON uz USD cena?
Pašreizējā SPOTON uz USD cena ir $ 628.29. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Spotify tirgus maksimums?
SPOTON tirgus maksimums ir $ 667.17K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SPOTON apjoms apgrozībā?
SPOTON apjoms apgrozībā ir 1.06K USD.
Kāda bija SPOTON vēsturiski augstākā cena?
SPOTON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 743.2286807442033 USD apmērā.
Kāda bija SPOTON vēsturiski zemākā cena?
SPOTON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 640.5475756599045 USD.
Kāds ir SPOTON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SPOTON tirdzniecības apjoms ir $ 69.12K USD.
Vai SPOTON šogad kāps augstāk?
SPOTON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SPOTON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:10:38 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

SPOTON uz USD kalkulators

Summa

SPOTON
SPOTON
USD
USD

1 SPOTON = 628.29 USD

Tirgot SPOTON

SPOTON/USDT
$626.9
$626.9$626.9
-0.11%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

