Spell Token (SPELL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Spell Token (SPELL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Spell Token (SPELL) informācija

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

https://abracadabra.money/
https://docs.abracadabra.money/
https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U

Spell Token (SPELL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Spell Token (SPELL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 83.81M
$ 83.81M
$ 83.81M$ 83.81M
Kopējais apjoms:
$ 196.01B
$ 196.01B$ 196.01B
Apjoms apgrozībā:
$ 166.73B
$ 166.73B$ 166.73B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 98.53M
$ 98.53M
$ 98.53M$ 98.53M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.035449
$ 0.035449
$ 0.035449$ 0.035449
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000349821697120155
$ 0.000349821697120155$ 0.000349821697120155
Pašreizējā cena:
$ 0.0005027
$ 0.0005027$ 0.0005027

Spell Token (SPELL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Spell Token (SPELL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SPELL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SPELL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SPELL tokenomiku, uzzini SPELL tokena reāllaika cenu!

Spell Token (SPELL) cenas vēsture

SPELL cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SPELL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SPELL? Mūsu SPELL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

