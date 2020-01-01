Storepay Fintech (SPCFIN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Storepay Fintech (SPCFIN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Storepay Fintech (SPCFIN) informācija

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6

Storepay Fintech (SPCFIN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Storepay Fintech (SPCFIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 8.01M
$ 8.01M$ 8.01M
Kopējais apjoms:
$ 70.66B
$ 70.66B$ 70.66B
Apjoms apgrozībā:
$ 70.66B
$ 70.66B$ 70.66B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 8.01M
$ 8.01M$ 8.01M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.001
$ 0.001$ 0.001
Visu laiku zemākā cena:
--
----
Pašreizējā cena:
$ 0.0001133
$ 0.0001133$ 0.0001133

Storepay Fintech (SPCFIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Storepay Fintech (SPCFIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SPCFIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SPCFIN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SPCFIN tokenomiku, uzzini SPCFIN tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SPCFIN

Vēlies iekļaut Storepay Fintech (SPCFIN) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SPCFIN iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Storepay Fintech (SPCFIN) cenas vēsture

SPCFIN cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SPCFIN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SPCFIN? Mūsu SPCFIN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.