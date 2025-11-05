BiržaDEX+
Reāllaika Illusion of Life cena šodien ir 0.002285 USD. Seko līdzi reāllaika SPARK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPARK cenas tendenci MEXC.Reāllaika Illusion of Life cena šodien ir 0.002285 USD. Seko līdzi reāllaika SPARK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPARK cenas tendenci MEXC.

Illusion of Life logotips

Illusion of Life kurss(SPARK)

1 SPARK uz USD reāllaika cena:

$0.002285
$0.002285$0.002285
-18.15%1D
USD
Illusion of Life (SPARK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:10:16 (UTC+8)

Illusion of Life (SPARK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.002042
$ 0.002042$ 0.002042
24h zemākā
$ 0.002895
$ 0.002895$ 0.002895
24h augstākā

$ 0.002042
$ 0.002042$ 0.002042

$ 0.002895
$ 0.002895$ 0.002895

--
----

--
----

-8.64%

-18.15%

-43.96%

-43.96%

Illusion of Life (SPARK) reāllaika cena ir $ 0.002285. Pēdējo 24 stundu laikā SPARK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.002042 līdz augstākajai $ 0.002895, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SPARK visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SPARK ir mainījies par -8.64% pēdējā stundā, par -18.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -43.96% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Illusion of Life (SPARK) tirgus informācija

--
----

$ 65.44K
$ 65.44K$ 65.44K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Pašreizējais Illusion of Life tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 65.44K. SPARK apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Illusion of Life (SPARK) cenas vēsture USD

Seko Illusion of Life cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00050669-18.15%
30 dienas$ -0.007818-77.39%
60 dienas$ -0.021155-90.26%
90 dienas$ -0.000335-12.79%
Illusion of Life Cenas izmaiņas šodien

Šodien SPARK cena mainījās par $ -0.00050669 (-18.15%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Illusion of Life 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.007818 (-77.39%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Illusion of Life 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SPARK piedzīvoja izmaiņas $ -0.021155 (-90.26%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Illusion of Life 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.000335 (-12.79%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Illusion of Life (SPARK) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Illusion of Life cenas vēstures lapu.

Kas ir Illusion of Life (SPARK)?

SPARK is an experimental project initiated by IllusionOfLife, centered on the narrative of “AI empowerment + community-driven growth,” aiming to create the first entrepreneurial virtual organism and explore the boundaries of AI storytelling.

Illusion of Life ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Illusion of Life ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SPARK steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Illusion of Life mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Illusion of Life pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Illusion of Life cenas prognoze (USD)

Kāda būs Illusion of Life (SPARK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Illusion of Life (SPARK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Illusion of Life prognozes.

Apskati Illusion of Life cenas prognozi!

Illusion of Life (SPARK) tokenomika

Illusion of Life (SPARK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SPARK tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Illusion of Life (SPARK)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Illusion of Life? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Illusion of Life MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SPARK uz vietējām valūtām

Illusion of Life resurss

Dziļākai izpratnei par Illusion of Life, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Illusion of Life vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Illusion of Life

Kāda ir Illusion of Life (SPARK) vērtība šodien?
Reāllaika SPARK cena USD ir 0.002285 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SPARK uz USD cena?
Pašreizējā SPARK uz USD cena ir $ 0.002285. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Illusion of Life tirgus maksimums?
SPARK tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SPARK apjoms apgrozībā?
SPARK apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija SPARK vēsturiski augstākā cena?
SPARK sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija SPARK vēsturiski zemākā cena?
SPARK sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir SPARK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SPARK tirdzniecības apjoms ir $ 65.44K USD.
Vai SPARK šogad kāps augstāk?
SPARK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SPARK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:10:16 (UTC+8)

Illusion of Life (SPARK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

