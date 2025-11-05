BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Smart Pocket cena šodien ir 0.007001 USD. Seko līdzi reāllaika SP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Smart Pocket cena šodien ir 0.007001 USD. Seko līdzi reāllaika SP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SP

SP Cenas informācija

Kas ir SP

SP Oficiālā tīmekļa vietne

SP Tokenomika

SP Cenas prognoze

SP Vēsture

SP iegādes rokasgrāmata

SP uz bezseguma valūtu konvertētājs

SP Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Smart Pocket logotips

Smart Pocket kurss(SP)

1 SP uz USD reāllaika cena:

$0.007001
$0.007001$0.007001
-3.92%1D
USD
Smart Pocket (SP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:10:01 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.007
$ 0.007$ 0.007
24h zemākā
$ 0.007979
$ 0.007979$ 0.007979
24h augstākā

$ 0.007
$ 0.007$ 0.007

$ 0.007979
$ 0.007979$ 0.007979

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682

-0.12%

-3.92%

-44.13%

-44.13%

Smart Pocket (SP) reāllaika cena ir $ 0.007001. Pēdējo 24 stundu laikā SP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.007 līdz augstākajai $ 0.007979, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SP visu laiku augstākā cena ir $ 0.023315600067172444, savukārt zemākā - $ 0.002919119255657682.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SP ir mainījies par -0.12% pēdējā stundā, par -3.92% pēdējo 24 stundu laikā un par -44.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Smart Pocket (SP) tirgus informācija

No.1190

$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M

$ 193.96K
$ 193.96K$ 193.96K

$ 700.10M
$ 700.10M$ 700.10M

1.04B
1.04B 1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

1.04%

SOL

Pašreizējais Smart Pocket tirgus maksimums ir $ 7.29M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 193.96K. SP apjoms apgrozībā ir 1.04B ar kopējo apjomu 100000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 700.10M.

Smart Pocket (SP) cenas vēsture USD

Seko Smart Pocket cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00028564-3.92%
30 dienas$ +0.006751+2,700.40%
60 dienas$ +0.006751+2,700.40%
90 dienas$ +0.006751+2,700.40%
Smart Pocket Cenas izmaiņas šodien

Šodien SP cena mainījās par $ -0.00028564 (-3.92%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Smart Pocket 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.006751 (+2,700.40%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Smart Pocket 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SP piedzīvoja izmaiņas $ +0.006751 (+2,700.40%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Smart Pocket 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.006751 (+2,700.40%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Smart Pocket (SP) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Smart Pocket cenas vēstures lapu.

Kas ir Smart Pocket (SP)?

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Smart Pocket ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Smart Pocket ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SP steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Smart Pocket mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Smart Pocket pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Smart Pocket cenas prognoze (USD)

Kāda būs Smart Pocket (SP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Smart Pocket (SP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Smart Pocket prognozes.

Apskati Smart Pocket cenas prognozi!

Smart Pocket (SP) tokenomika

Smart Pocket (SP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SP tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Smart Pocket (SP)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Smart Pocket? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Smart Pocket MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SP uz vietējām valūtām

1 Smart Pocket(SP) uz VND
184.231315
1 Smart Pocket(SP) uz AUD
A$0.01078154
1 Smart Pocket(SP) uz GBP
0.00532076
1 Smart Pocket(SP) uz EUR
0.00609087
1 Smart Pocket(SP) uz USD
$0.007001
1 Smart Pocket(SP) uz MYR
RM0.02933419
1 Smart Pocket(SP) uz TRY
0.29467209
1 Smart Pocket(SP) uz JPY
¥1.071153
1 Smart Pocket(SP) uz ARS
ARS$10.20549772
1 Smart Pocket(SP) uz RUB
0.567081
1 Smart Pocket(SP) uz INR
0.62119873
1 Smart Pocket(SP) uz IDR
Rp116.68328666
1 Smart Pocket(SP) uz PHP
0.41060865
1 Smart Pocket(SP) uz EGP
￡E.0.3311473
1 Smart Pocket(SP) uz BRL
R$0.0378054
1 Smart Pocket(SP) uz CAD
C$0.0098014
1 Smart Pocket(SP) uz BDT
0.8534219
1 Smart Pocket(SP) uz NGN
10.102443
1 Smart Pocket(SP) uz COP
$27.030861
1 Smart Pocket(SP) uz ZAR
R.0.12272753
1 Smart Pocket(SP) uz UAH
0.29460208
1 Smart Pocket(SP) uz TZS
T.Sh.17.24381305
1 Smart Pocket(SP) uz VES
Bs1.561223
1 Smart Pocket(SP) uz CLP
$6.622946
1 Smart Pocket(SP) uz PKR
Rs1.97932272
1 Smart Pocket(SP) uz KZT
3.6692241
1 Smart Pocket(SP) uz THB
฿0.22809258
1 Smart Pocket(SP) uz TWD
NT$0.21654093
1 Smart Pocket(SP) uz AED
د.إ0.02569367
1 Smart Pocket(SP) uz CHF
Fr0.00567081
1 Smart Pocket(SP) uz HKD
HK$0.05439777
1 Smart Pocket(SP) uz AMD
֏2.67823255
1 Smart Pocket(SP) uz MAD
.د.م0.06517931
1 Smart Pocket(SP) uz MXN
$0.13077868
1 Smart Pocket(SP) uz SAR
ريال0.02625375
1 Smart Pocket(SP) uz ETB
Br1.06849262
1 Smart Pocket(SP) uz KES
KSh0.90445919
1 Smart Pocket(SP) uz JOD
د.أ0.004963709
1 Smart Pocket(SP) uz PLN
0.02597371
1 Smart Pocket(SP) uz RON
лв0.03101443
1 Smart Pocket(SP) uz SEK
kr0.06706958
1 Smart Pocket(SP) uz BGN
лв0.0119017
1 Smart Pocket(SP) uz HUF
Ft2.36759818
1 Smart Pocket(SP) uz CZK
0.14877125
1 Smart Pocket(SP) uz KWD
د.ك0.002149307
1 Smart Pocket(SP) uz ILS
0.02282326
1 Smart Pocket(SP) uz BOB
Bs0.04837691
1 Smart Pocket(SP) uz AZN
0.0119017
1 Smart Pocket(SP) uz TJS
SM0.06454922
1 Smart Pocket(SP) uz GEL
0.01904272
1 Smart Pocket(SP) uz AOA
Kz6.41704659
1 Smart Pocket(SP) uz BHD
.د.ب0.002632376
1 Smart Pocket(SP) uz BMD
$0.007001
1 Smart Pocket(SP) uz DKK
kr0.0455065
1 Smart Pocket(SP) uz HNL
L0.18440634
1 Smart Pocket(SP) uz MUR
0.3213459
1 Smart Pocket(SP) uz NAD
$0.12118731
1 Smart Pocket(SP) uz NOK
kr0.07155022
1 Smart Pocket(SP) uz NZD
$0.01239177
1 Smart Pocket(SP) uz PAB
B/.0.007001
1 Smart Pocket(SP) uz PGK
K0.02947421
1 Smart Pocket(SP) uz QAR
ر.ق0.02548364
1 Smart Pocket(SP) uz RSD
дин.0.71487211
1 Smart Pocket(SP) uz UZS
soʻm84.34937819
1 Smart Pocket(SP) uz ALL
L0.58885411
1 Smart Pocket(SP) uz ANG
ƒ0.01253179
1 Smart Pocket(SP) uz AWG
ƒ0.01253179
1 Smart Pocket(SP) uz BBD
$0.014002
1 Smart Pocket(SP) uz BAM
KM0.0119017
1 Smart Pocket(SP) uz BIF
Fr20.645949
1 Smart Pocket(SP) uz BND
$0.0091013
1 Smart Pocket(SP) uz BSD
$0.007001
1 Smart Pocket(SP) uz JMD
$1.12387053
1 Smart Pocket(SP) uz KHR
28.11643606
1 Smart Pocket(SP) uz KMF
Fr2.982426
1 Smart Pocket(SP) uz LAK
152.19564913
1 Smart Pocket(SP) uz LKR
රු2.13376478
1 Smart Pocket(SP) uz MDL
L0.11859694
1 Smart Pocket(SP) uz MGA
Ar31.3945843
1 Smart Pocket(SP) uz MOP
P0.056008
1 Smart Pocket(SP) uz MVR
0.1078154
1 Smart Pocket(SP) uz MWK
MK12.15450611
1 Smart Pocket(SP) uz MZN
MT0.44771395
1 Smart Pocket(SP) uz NPR
रु0.99316186
1 Smart Pocket(SP) uz PYG
49.651092
1 Smart Pocket(SP) uz RWF
Fr10.144449
1 Smart Pocket(SP) uz SBD
$0.05761823
1 Smart Pocket(SP) uz SCR
0.09920417
1 Smart Pocket(SP) uz SRD
$0.2695385
1 Smart Pocket(SP) uz SVC
$0.06125875
1 Smart Pocket(SP) uz SZL
L0.12118731
1 Smart Pocket(SP) uz TMT
m0.02457351
1 Smart Pocket(SP) uz TND
د.ت0.020533933
1 Smart Pocket(SP) uz TTD
$0.04746678
1 Smart Pocket(SP) uz UGX
Sh24.391484
1 Smart Pocket(SP) uz XAF
Fr3.997571
1 Smart Pocket(SP) uz XCD
$0.0189027
1 Smart Pocket(SP) uz XOF
Fr3.997571
1 Smart Pocket(SP) uz XPF
Fr0.721103
1 Smart Pocket(SP) uz BWP
P0.0945135
1 Smart Pocket(SP) uz BZD
$0.01407201
1 Smart Pocket(SP) uz CVE
$0.67468637
1 Smart Pocket(SP) uz DJF
Fr1.239177
1 Smart Pocket(SP) uz DOP
$0.44981425
1 Smart Pocket(SP) uz DZD
د.ج0.91440061
1 Smart Pocket(SP) uz FJD
$0.01596228
1 Smart Pocket(SP) uz GNF
Fr60.873695
1 Smart Pocket(SP) uz GTQ
Q0.05362766
1 Smart Pocket(SP) uz GYD
$1.4646092
1 Smart Pocket(SP) uz ISK
kr0.889127

Smart Pocket resurss

Dziļākai izpratnei par Smart Pocket, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Smart Pocket vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Smart Pocket

Kāda ir Smart Pocket (SP) vērtība šodien?
Reāllaika SP cena USD ir 0.007001 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SP uz USD cena?
Pašreizējā SP uz USD cena ir $ 0.007001. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Smart Pocket tirgus maksimums?
SP tirgus maksimums ir $ 7.29M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SP apjoms apgrozībā?
SP apjoms apgrozībā ir 1.04B USD.
Kāda bija SP vēsturiski augstākā cena?
SP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.023315600067172444 USD apmērā.
Kāda bija SP vēsturiski zemākā cena?
SP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.002919119255657682 USD.
Kāds ir SP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SP tirdzniecības apjoms ir $ 193.96K USD.
Vai SP šogad kāps augstāk?
SP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:10:01 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

SP uz USD kalkulators

Summa

SP
SP
USD
USD

1 SP = 0.007001 USD

Tirgot SP

SP/USDT
$0.007001
$0.007001$0.007001
-3.92%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,614.85
$100,614.85$100,614.85

-2.48%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,194.88
$3,194.88$3,194.88

-8.90%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.62
$152.62$152.62

-5.48%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1471
$2.1471$2.1471

-5.91%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,614.85
$100,614.85$100,614.85

-2.48%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,194.88
$3,194.88$3,194.88

-8.90%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.62
$152.62$152.62

-5.48%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1471
$2.1471$2.1471

-5.91%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15837
$0.15837$0.15837

-3.39%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.42131
$0.42131$0.42131

+2,646.47%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.6900
$3.6900$3.6900

+2,360.00%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000308
$0.0000000000000000000000000308$0.0000000000000000000000000308

+346.37%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000249
$0.000000000249$0.000000000249

+189.53%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000781
$0.0000781$0.0000781

+90.48%