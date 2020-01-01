Sovrun (SOVRN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sovrun (SOVRN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Sovrun (SOVRN) informācija

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.sovrun.org
Tehniskais dokuments:
https://litepaper.sovrun.org/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4

Sovrun (SOVRN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sovrun (SOVRN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M
Kopējais apjoms:
$ 896.77M
$ 896.77M$ 896.77M
Apjoms apgrozībā:
$ 171.14M
$ 171.14M$ 171.14M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.93M
$ 9.93M$ 9.93M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.275
$ 0.275$ 0.275
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.007552228162841145
$ 0.007552228162841145$ 0.007552228162841145
Pašreizējā cena:
$ 0.009927
$ 0.009927$ 0.009927

Sovrun (SOVRN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sovrun (SOVRN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SOVRN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SOVRN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Sovrun (SOVRN) cenas vēsture

SOVRN cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SOVRN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SOVRN? Mūsu SOVRN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

