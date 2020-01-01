Soulsaver (SOUL) tokenomika

Soulsaver (SOUL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Soulsaver (SOUL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Soulsaver (SOUL) informācija

Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://idlesoulsavers.io/
Tehniskais dokuments:
https://idle-soulsaver.gitbook.io/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x992D339532A9C42F1b0E59A57e95F38da38c66F6

Soulsaver (SOUL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Soulsaver (SOUL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 16.08K
$ 16.08K$ 16.08K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.39997
$ 0.39997$ 0.39997
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000001329411884244
$ 0.000001329411884244$ 0.000001329411884244
Pašreizējā cena:
$ 0.000001608
$ 0.000001608$ 0.000001608

Soulsaver (SOUL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Soulsaver (SOUL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SOUL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SOUL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SOUL tokenomiku, uzzini SOUL tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.