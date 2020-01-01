SoSoValue (SOSO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SoSoValue (SOSO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
SoSoValue (SOSO) informācija

SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://sosovalue.com/
Tehniskais dokuments:
https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D

SoSoValue (SOSO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SoSoValue (SOSO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 181.62M
$ 181.62M$ 181.62M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 274.77M
$ 274.77M$ 274.77M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 661.00M
$ 661.00M$ 661.00M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.359832124129385
$ 0.359832124129385$ 0.359832124129385
Pašreizējā cena:
$ 0.661
$ 0.661$ 0.661

SoSoValue (SOSO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SoSoValue (SOSO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SOSO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SOSO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SOSO tokenomiku, uzzini SOSO tokena reāllaika cenu!

SoSoValue (SOSO) cenas vēsture

SOSO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SOSO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SOSO? Mūsu SOSO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.