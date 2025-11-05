BiržaDEX+
Reāllaika Somnia cena šodien ir 0.3298 USD. Seko līdzi reāllaika SOMI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SOMI cenas tendenci MEXC.

Somnia kurss(SOMI)

1 SOMI uz USD reāllaika cena:

$0.33
$0.33$0.33
-7.17%1D
USD
Somnia (SOMI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:09:34 (UTC+8)

Somnia (SOMI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.3148
$ 0.3148$ 0.3148
24h zemākā
$ 0.3607
$ 0.3607$ 0.3607
24h augstākā

$ 0.3148
$ 0.3148$ 0.3148

$ 0.3607
$ 0.3607$ 0.3607

--
----

--
----

-0.43%

-7.17%

-27.57%

-27.57%

Somnia (SOMI) reāllaika cena ir $ 0.3298. Pēdējo 24 stundu laikā SOMI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.3148 līdz augstākajai $ 0.3607, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SOMI visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SOMI ir mainījies par -0.43% pēdējā stundā, par -7.17% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.57% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Somnia (SOMI) tirgus informācija

--
----

$ 324.88K
$ 324.88K$ 324.88K

$ 329.80M
$ 329.80M$ 329.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOMNIA

Pašreizējais Somnia tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 324.88K. SOMI apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 329.80M.

Somnia (SOMI) cenas vēsture USD

Seko Somnia cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.025489-7.17%
30 dienas$ -0.5779-63.67%
60 dienas$ -0.2482-42.95%
90 dienas$ +0.2298+229.80%
Somnia Cenas izmaiņas šodien

Šodien SOMI cena mainījās par $ -0.025489 (-7.17%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Somnia 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.5779 (-63.67%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Somnia 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SOMI piedzīvoja izmaiņas $ -0.2482 (-42.95%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Somnia 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.2298 (+229.80%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Somnia (SOMI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Somnia cenas vēstures lapu.

Kas ir Somnia (SOMI)?

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Somnia ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Somnia ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SOMI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Somnia mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Somnia pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Somnia cenas prognoze (USD)

Kāda būs Somnia (SOMI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Somnia (SOMI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Somnia prognozes.

Apskati Somnia cenas prognozi!

Somnia (SOMI) tokenomika

Somnia (SOMI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SOMI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Somnia (SOMI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Somnia? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Somnia MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SOMI uz vietējām valūtām

Somnia resurss

Dziļākai izpratnei par Somnia, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Somnia vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Somnia

Kāda ir Somnia (SOMI) vērtība šodien?
Reāllaika SOMI cena USD ir 0.3298 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SOMI uz USD cena?
Pašreizējā SOMI uz USD cena ir $ 0.3298. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Somnia tirgus maksimums?
SOMI tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SOMI apjoms apgrozībā?
SOMI apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija SOMI vēsturiski augstākā cena?
SOMI sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija SOMI vēsturiski zemākā cena?
SOMI sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir SOMI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SOMI tirdzniecības apjoms ir $ 324.88K USD.
Vai SOMI šogad kāps augstāk?
SOMI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SOMI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:09:34 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

SOMI uz USD kalkulators

Summa

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0.3298 USD

Tirgot SOMI

SOMI/USDC
$0.3294
$0.3294$0.3294
-7.35%
SOMI/USDT
$0.33
$0.33$0.33
-7.19%

