Solama (SOLAMA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Solama (SOLAMA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Solama (SOLAMA) informācija

Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.solama.com/
Tehniskais dokuments:
https://www.solama.com/blog/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr

Solama (SOLAMA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Solama (SOLAMA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M
Kopējais apjoms:
$ 676.58M
$ 676.58M$ 676.58M
Apjoms apgrozībā:
$ 653.87M
$ 653.87M$ 653.87M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1476
$ 0.1476$ 0.1476
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000005565803546526
$ 0.000005565803546526$ 0.000005565803546526
Pašreizējā cena:
$ 0.00354
$ 0.00354$ 0.00354

Solama (SOLAMA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Solama (SOLAMA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SOLAMA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SOLAMA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SOLAMA tokenomiku, uzzini SOLAMA tokena reāllaika cenu!

Solama (SOLAMA) cenas vēsture

SOLAMA cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SOLAMA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SOLAMA? Mūsu SOLAMA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.