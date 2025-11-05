BiržaDEX+
Reāllaika Sogni AI cena šodien ir 0.004184 USD. Seko līdzi reāllaika SOGNI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SOGNI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Sogni AI cena šodien ir 0.004184 USD. Seko līdzi reāllaika SOGNI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SOGNI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SOGNI

SOGNI Cenas informācija

Kas ir SOGNI

SOGNI Tehniskais dokuments

SOGNI Oficiālā tīmekļa vietne

SOGNI Tokenomika

SOGNI Cenas prognoze

SOGNI Vēsture

SOGNI iegādes rokasgrāmata

SOGNI uz bezseguma valūtu konvertētājs

SOGNI Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Sogni AI logotips

Sogni AI kurss(SOGNI)

1 SOGNI uz USD reāllaika cena:

$0.004184
-2.26%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:09:19 (UTC+8)

Sogni AI (SOGNI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
$ 0.004318
$ 0.004318
24h augstākā

$ 0.004318
$ 0.004318$ 0.004318

-1.16%

-2.26%

-13.91%

-13.91%

Sogni AI (SOGNI) reāllaika cena ir $ 0.004184. Pēdējo 24 stundu laikā SOGNI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.004174 līdz augstākajai $ 0.004318, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SOGNI visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SOGNI ir mainījies par -1.16% pēdējā stundā, par -2.26% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.91% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Sogni AI (SOGNI) tirgus informācija

$ 56.22K
$ 56.22K

$ 41.84M
$ 41.84M$ 41.84M

10,000,000,000
10,000,000,000

BASE

Pašreizējais Sogni AI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.22K. SOGNI apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 41.84M.

Sogni AI (SOGNI) cenas vēsture USD

Seko Sogni AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00009674-2.26%
30 dienas$ +0.000025+0.60%
60 dienas$ -0.000068-1.60%
90 dienas$ +0.001439+52.42%
Sogni AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien SOGNI cena mainījās par $ -0.00009674 (-2.26%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Sogni AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.000025 (+0.60%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Sogni AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SOGNI piedzīvoja izmaiņas $ -0.000068 (-1.60%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Sogni AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.001439 (+52.42%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Sogni AI (SOGNI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Sogni AI cenas vēstures lapu.

Kas ir Sogni AI (SOGNI)?

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Sogni AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SOGNI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Sogni AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Sogni AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Sogni AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Sogni AI (SOGNI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Sogni AI (SOGNI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Sogni AI prognozes.

Apskati Sogni AI cenas prognozi!

Sogni AI (SOGNI) tokenomika

Sogni AI (SOGNI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SOGNI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Sogni AI (SOGNI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Sogni AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Sogni AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SOGNI uz vietējām valūtām

1 Sogni AI(SOGNI) uz VND
110.10196
1 Sogni AI(SOGNI) uz AUD
A$0.00644336
1 Sogni AI(SOGNI) uz GBP
0.00317984
1 Sogni AI(SOGNI) uz EUR
0.00364008
1 Sogni AI(SOGNI) uz USD
$0.004184
1 Sogni AI(SOGNI) uz MYR
RM0.01753096
1 Sogni AI(SOGNI) uz TRY
0.17610456
1 Sogni AI(SOGNI) uz JPY
¥0.640152
1 Sogni AI(SOGNI) uz ARS
ARS$6.09910048
1 Sogni AI(SOGNI) uz RUB
0.338904
1 Sogni AI(SOGNI) uz INR
0.37124632
1 Sogni AI(SOGNI) uz IDR
Rp69.73330544
1 Sogni AI(SOGNI) uz PHP
0.2453916
1 Sogni AI(SOGNI) uz EGP
￡E.0.1979032
1 Sogni AI(SOGNI) uz BRL
R$0.0225936
1 Sogni AI(SOGNI) uz CAD
C$0.0058576
1 Sogni AI(SOGNI) uz BDT
0.5100296
1 Sogni AI(SOGNI) uz NGN
6.037512
1 Sogni AI(SOGNI) uz COP
$16.154424
1 Sogni AI(SOGNI) uz ZAR
R.0.07334552
1 Sogni AI(SOGNI) uz UAH
0.17606272
1 Sogni AI(SOGNI) uz TZS
T.Sh.10.3054012
1 Sogni AI(SOGNI) uz VES
Bs0.933032
1 Sogni AI(SOGNI) uz CLP
$3.958064
1 Sogni AI(SOGNI) uz PKR
Rs1.18290048
1 Sogni AI(SOGNI) uz KZT
2.1928344
1 Sogni AI(SOGNI) uz THB
฿0.13631472
1 Sogni AI(SOGNI) uz TWD
NT$0.12941112
1 Sogni AI(SOGNI) uz AED
د.إ0.01535528
1 Sogni AI(SOGNI) uz CHF
Fr0.00338904
1 Sogni AI(SOGNI) uz HKD
HK$0.03250968
1 Sogni AI(SOGNI) uz AMD
֏1.6005892
1 Sogni AI(SOGNI) uz MAD
.د.م0.03895304
1 Sogni AI(SOGNI) uz MXN
$0.07815712
1 Sogni AI(SOGNI) uz SAR
ريال0.01569
1 Sogni AI(SOGNI) uz ETB
Br0.63856208
1 Sogni AI(SOGNI) uz KES
KSh0.54053096
1 Sogni AI(SOGNI) uz JOD
د.أ0.002966456
1 Sogni AI(SOGNI) uz PLN
0.01552264
1 Sogni AI(SOGNI) uz RON
лв0.01853512
1 Sogni AI(SOGNI) uz SEK
kr0.04008272
1 Sogni AI(SOGNI) uz BGN
лв0.0071128
1 Sogni AI(SOGNI) uz HUF
Ft1.41494512
1 Sogni AI(SOGNI) uz CZK
0.08891
1 Sogni AI(SOGNI) uz KWD
د.ك0.001284488
1 Sogni AI(SOGNI) uz ILS
0.01363984
1 Sogni AI(SOGNI) uz BOB
Bs0.02891144
1 Sogni AI(SOGNI) uz AZN
0.0071128
1 Sogni AI(SOGNI) uz TJS
SM0.03857648
1 Sogni AI(SOGNI) uz GEL
0.01138048
1 Sogni AI(SOGNI) uz AOA
Kz3.83501256
1 Sogni AI(SOGNI) uz BHD
.د.ب0.001573184
1 Sogni AI(SOGNI) uz BMD
$0.004184
1 Sogni AI(SOGNI) uz DKK
kr0.027196
1 Sogni AI(SOGNI) uz HNL
L0.11020656
1 Sogni AI(SOGNI) uz MUR
0.1920456
1 Sogni AI(SOGNI) uz NAD
$0.07242504
1 Sogni AI(SOGNI) uz NOK
kr0.04276048
1 Sogni AI(SOGNI) uz NZD
$0.00740568
1 Sogni AI(SOGNI) uz PAB
B/.0.004184
1 Sogni AI(SOGNI) uz PGK
K0.01761464
1 Sogni AI(SOGNI) uz QAR
ر.ق0.01522976
1 Sogni AI(SOGNI) uz RSD
дин.0.42722824
1 Sogni AI(SOGNI) uz UZS
soʻm50.40962696
1 Sogni AI(SOGNI) uz ALL
L0.35191624
1 Sogni AI(SOGNI) uz ANG
ƒ0.00748936
1 Sogni AI(SOGNI) uz AWG
ƒ0.00748936
1 Sogni AI(SOGNI) uz BBD
$0.008368
1 Sogni AI(SOGNI) uz BAM
KM0.0071128
1 Sogni AI(SOGNI) uz BIF
Fr12.338616
1 Sogni AI(SOGNI) uz BND
$0.0054392
1 Sogni AI(SOGNI) uz BSD
$0.004184
1 Sogni AI(SOGNI) uz JMD
$0.67165752
1 Sogni AI(SOGNI) uz KHR
16.80319504
1 Sogni AI(SOGNI) uz KMF
Fr1.782384
1 Sogni AI(SOGNI) uz LAK
90.95651992
1 Sogni AI(SOGNI) uz LKR
රු1.27519952
1 Sogni AI(SOGNI) uz MDL
L0.07087696
1 Sogni AI(SOGNI) uz MGA
Ar18.7623112
1 Sogni AI(SOGNI) uz MOP
P0.033472
1 Sogni AI(SOGNI) uz MVR
0.0644336
1 Sogni AI(SOGNI) uz MWK
MK7.26388424
1 Sogni AI(SOGNI) uz MZN
MT0.2675668
1 Sogni AI(SOGNI) uz NPR
रु0.59354224
1 Sogni AI(SOGNI) uz PYG
29.672928
1 Sogni AI(SOGNI) uz RWF
Fr6.062616
1 Sogni AI(SOGNI) uz SBD
$0.03443432
1 Sogni AI(SOGNI) uz SCR
0.05928728
1 Sogni AI(SOGNI) uz SRD
$0.161084
1 Sogni AI(SOGNI) uz SVC
$0.03661
1 Sogni AI(SOGNI) uz SZL
L0.07242504
1 Sogni AI(SOGNI) uz TMT
m0.01468584
1 Sogni AI(SOGNI) uz TND
د.ت0.012271672
1 Sogni AI(SOGNI) uz TTD
$0.02836752
1 Sogni AI(SOGNI) uz UGX
Sh14.577056
1 Sogni AI(SOGNI) uz XAF
Fr2.389064
1 Sogni AI(SOGNI) uz XCD
$0.0112968
1 Sogni AI(SOGNI) uz XOF
Fr2.389064
1 Sogni AI(SOGNI) uz XPF
Fr0.430952
1 Sogni AI(SOGNI) uz BWP
P0.056484
1 Sogni AI(SOGNI) uz BZD
$0.00840984
1 Sogni AI(SOGNI) uz CVE
$0.40321208
1 Sogni AI(SOGNI) uz DJF
Fr0.740568
1 Sogni AI(SOGNI) uz DOP
$0.268822
1 Sogni AI(SOGNI) uz DZD
د.ج0.54647224
1 Sogni AI(SOGNI) uz FJD
$0.00953952
1 Sogni AI(SOGNI) uz GNF
Fr36.37988
1 Sogni AI(SOGNI) uz GTQ
Q0.03204944
1 Sogni AI(SOGNI) uz GYD
$0.8752928
1 Sogni AI(SOGNI) uz ISK
kr0.531368

Sogni AI resurss

Dziļākai izpratnei par Sogni AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Sogni AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Sogni AI

Kāda ir Sogni AI (SOGNI) vērtība šodien?
Reāllaika SOGNI cena USD ir 0.004184 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SOGNI uz USD cena?
Pašreizējā SOGNI uz USD cena ir $ 0.004184. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Sogni AI tirgus maksimums?
SOGNI tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SOGNI apjoms apgrozībā?
SOGNI apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija SOGNI vēsturiski augstākā cena?
SOGNI sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija SOGNI vēsturiski zemākā cena?
SOGNI sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir SOGNI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SOGNI tirdzniecības apjoms ir $ 56.22K USD.
Vai SOGNI šogad kāps augstāk?
SOGNI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SOGNI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:09:19 (UTC+8)

Sogni AI (SOGNI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

