StatusNetwork (SNT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par StatusNetwork (SNT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

StatusNetwork (SNT) informācija

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://status.im/
Tehniskais dokuments:
https://status.im/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/StatusNetwork

StatusNetwork (SNT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos StatusNetwork (SNT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 126.09M
$ 126.09M$ 126.09M
Kopējais apjoms:
$ 6.80B
$ 6.80B$ 6.80B
Apjoms apgrozībā:
$ 4.79B
$ 4.79B$ 4.79B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 178.97M
$ 178.97M$ 178.97M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.5099
$ 0.5099$ 0.5099
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00619645271405
$ 0.00619645271405$ 0.00619645271405
Pašreizējā cena:
$ 0.0263
$ 0.0263$ 0.0263

StatusNetwork (SNT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

StatusNetwork (SNT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SNT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SNT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SNT tokenomiku, uzzini SNT tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.