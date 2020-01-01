Sensay (SNSY) tokenomika

Sensay (SNSY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sensay (SNSY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Sensay (SNSY) informācija

Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.snsy.ai/
Tehniskais dokuments:
https://docs.snsy.ai
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/address/0x82a605D6D9114F4Ad6D5Ee461027477EeED31E34

Sensay (SNSY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sensay (SNSY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 7.56M
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 5.21B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 14.53M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.012
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000732031742351647
Pašreizējā cena:
$ 0.001453
Sensay (SNSY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sensay (SNSY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SNSY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SNSY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SNSY tokenomiku, uzzini SNSY tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SNSY

Vēlies iekļaut Sensay (SNSY) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SNSY iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Sensay (SNSY) cenas vēsture

SNSY cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SNSY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SNSY? Mūsu SNSY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

