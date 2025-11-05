BiržaDEX+
Reāllaika Snowflake cena šodien ir 265.66 USD. Seko līdzi reāllaika SNOWON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SNOWON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SNOWON

SNOWON Cenas informācija

Kas ir SNOWON

SNOWON Oficiālā tīmekļa vietne

SNOWON Tokenomika

SNOWON Cenas prognoze

SNOWON Vēsture

SNOWON iegādes rokasgrāmata

SNOWON uz bezseguma valūtu konvertētājs

SNOWON Tūlītējie darījumi

Snowflake logotips

Snowflake kurss(SNOWON)

1 SNOWON uz USD reāllaika cena:

$265.66
$265.66
-1.66%1D
USD
Snowflake (SNOWON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:09:12 (UTC+8)

Snowflake (SNOWON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 262.91
$ 262.91
24h zemākā
$ 277.83
$ 277.83
24h augstākā

$ 262.91
$ 262.91

$ 277.83
$ 277.83

$ 282.0801309185048
$ 282.0801309185048

$ 214.69891424490774
$ 214.69891424490774

+0.99%

-1.66%

-0.58%

-0.58%

Snowflake (SNOWON) reāllaika cena ir $ 265.66. Pēdējo 24 stundu laikā SNOWON tika tirgots robežās no zemākās $ 262.91 līdz augstākajai $ 277.83, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SNOWON visu laiku augstākā cena ir $ 282.0801309185048, savukārt zemākā - $ 214.69891424490774.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SNOWON ir mainījies par +0.99% pēdējā stundā, par -1.66% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.58% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Snowflake (SNOWON) tirgus informācija

No.2195

$ 875.71K
$ 875.71K

$ 59.94K
$ 59.94K

$ 875.71K
$ 875.71K

3.30K
3.30K

3,296.35774921
3,296.35774921

ETH

Pašreizējais Snowflake tirgus maksimums ir $ 875.71K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 59.94K. SNOWON apjoms apgrozībā ir 3.30K ar kopējo apjomu 3296.35774921. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 875.71K.

Snowflake (SNOWON) cenas vēsture USD

Seko Snowflake cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -4.4844-1.66%
30 dienas$ +25.93+10.81%
60 dienas$ +85.66+47.58%
90 dienas$ +85.66+47.58%
Snowflake Cenas izmaiņas šodien

Šodien SNOWON cena mainījās par $ -4.4844 (-1.66%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Snowflake 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +25.93 (+10.81%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Snowflake 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SNOWON piedzīvoja izmaiņas $ +85.66 (+47.58%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Snowflake 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +85.66 (+47.58%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Snowflake (SNOWON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Snowflake cenas vēstures lapu.

Kas ir Snowflake (SNOWON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Snowflake ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Snowflake ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SNOWON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Snowflake mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Snowflake pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Snowflake cenas prognoze (USD)

Kāda būs Snowflake (SNOWON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Snowflake (SNOWON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Snowflake prognozes.

Apskati Snowflake cenas prognozi!

Snowflake (SNOWON) tokenomika

Snowflake (SNOWON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SNOWON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Snowflake (SNOWON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Snowflake? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Snowflake MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SNOWON uz vietējām valūtām

1 Snowflake(SNOWON) uz VND
6,990,842.9
1 Snowflake(SNOWON) uz AUD
A$409.1164
1 Snowflake(SNOWON) uz GBP
201.9016
1 Snowflake(SNOWON) uz EUR
231.1242
1 Snowflake(SNOWON) uz USD
$265.66
1 Snowflake(SNOWON) uz MYR
RM1,113.1154
1 Snowflake(SNOWON) uz TRY
11,181.6294
1 Snowflake(SNOWON) uz JPY
¥40,645.98
1 Snowflake(SNOWON) uz ARS
ARS$387,257.8952
1 Snowflake(SNOWON) uz RUB
21,518.46
1 Snowflake(SNOWON) uz INR
23,572.0118
1 Snowflake(SNOWON) uz IDR
Rp4,427,664.8956
1 Snowflake(SNOWON) uz PHP
15,580.959
1 Snowflake(SNOWON) uz EGP
￡E.12,565.718
1 Snowflake(SNOWON) uz BRL
R$1,434.564
1 Snowflake(SNOWON) uz CAD
C$371.924
1 Snowflake(SNOWON) uz BDT
32,383.954
1 Snowflake(SNOWON) uz NGN
383,347.38
1 Snowflake(SNOWON) uz COP
$1,025,713.26
1 Snowflake(SNOWON) uz ZAR
R.4,657.0198
1 Snowflake(SNOWON) uz UAH
11,178.9728
1 Snowflake(SNOWON) uz TZS
T.Sh.654,333.863
1 Snowflake(SNOWON) uz VES
Bs59,242.18
1 Snowflake(SNOWON) uz CLP
$251,314.36
1 Snowflake(SNOWON) uz PKR
Rs75,107.3952
1 Snowflake(SNOWON) uz KZT
139,232.406
1 Snowflake(SNOWON) uz THB
฿8,655.2028
1 Snowflake(SNOWON) uz TWD
NT$8,216.8638
1 Snowflake(SNOWON) uz AED
د.إ974.9722
1 Snowflake(SNOWON) uz CHF
Fr215.1846
1 Snowflake(SNOWON) uz HKD
HK$2,064.1782
1 Snowflake(SNOWON) uz AMD
֏101,628.233
1 Snowflake(SNOWON) uz MAD
.د.م2,473.2946
1 Snowflake(SNOWON) uz MXN
$4,962.5288
1 Snowflake(SNOWON) uz SAR
ريال996.225
1 Snowflake(SNOWON) uz ETB
Br40,545.0292
1 Snowflake(SNOWON) uz KES
KSh34,320.6154
1 Snowflake(SNOWON) uz JOD
د.أ188.35294
1 Snowflake(SNOWON) uz PLN
985.5986
1 Snowflake(SNOWON) uz RON
лв1,176.8738
1 Snowflake(SNOWON) uz SEK
kr2,545.0228
1 Snowflake(SNOWON) uz BGN
лв451.622
1 Snowflake(SNOWON) uz HUF
Ft89,840.8988
1 Snowflake(SNOWON) uz CZK
5,645.275
1 Snowflake(SNOWON) uz KWD
د.ك81.55762
1 Snowflake(SNOWON) uz ILS
866.0516
1 Snowflake(SNOWON) uz BOB
Bs1,835.7106
1 Snowflake(SNOWON) uz AZN
451.622
1 Snowflake(SNOWON) uz TJS
SM2,449.3852
1 Snowflake(SNOWON) uz GEL
722.5952
1 Snowflake(SNOWON) uz AOA
Kz243,501.2994
1 Snowflake(SNOWON) uz BHD
.د.ب99.88816
1 Snowflake(SNOWON) uz BMD
$265.66
1 Snowflake(SNOWON) uz DKK
kr1,726.79
1 Snowflake(SNOWON) uz HNL
L6,997.4844
1 Snowflake(SNOWON) uz MUR
12,193.794
1 Snowflake(SNOWON) uz NAD
$4,598.5746
1 Snowflake(SNOWON) uz NOK
kr2,715.0452
1 Snowflake(SNOWON) uz NZD
$470.2182
1 Snowflake(SNOWON) uz PAB
B/.265.66
1 Snowflake(SNOWON) uz PGK
K1,118.4286
1 Snowflake(SNOWON) uz QAR
ر.ق967.0024
1 Snowflake(SNOWON) uz RSD
дин.27,126.5426
1 Snowflake(SNOWON) uz UZS
soʻm3,200,722.1554
1 Snowflake(SNOWON) uz ALL
L22,344.6626
1 Snowflake(SNOWON) uz ANG
ƒ475.5314
1 Snowflake(SNOWON) uz AWG
ƒ475.5314
1 Snowflake(SNOWON) uz BBD
$531.32
1 Snowflake(SNOWON) uz BAM
KM451.622
1 Snowflake(SNOWON) uz BIF
Fr783,431.34
1 Snowflake(SNOWON) uz BND
$345.358
1 Snowflake(SNOWON) uz BSD
$265.66
1 Snowflake(SNOWON) uz JMD
$42,646.3998
1 Snowflake(SNOWON) uz KHR
1,066,906.4996
1 Snowflake(SNOWON) uz KMF
Fr113,171.16
1 Snowflake(SNOWON) uz LAK
5,775,217.2758
1 Snowflake(SNOWON) uz LKR
රු80,967.8548
1 Snowflake(SNOWON) uz MDL
L4,500.2804
1 Snowflake(SNOWON) uz MGA
Ar1,191,299.138
1 Snowflake(SNOWON) uz MOP
P2,125.28
1 Snowflake(SNOWON) uz MVR
4,091.164
1 Snowflake(SNOWON) uz MWK
MK461,214.9826
1 Snowflake(SNOWON) uz MZN
MT16,988.957
1 Snowflake(SNOWON) uz NPR
रु37,686.5276
1 Snowflake(SNOWON) uz PYG
1,884,060.72
1 Snowflake(SNOWON) uz RWF
Fr384,941.34
1 Snowflake(SNOWON) uz SBD
$2,186.3818
1 Snowflake(SNOWON) uz SCR
3,764.4022
1 Snowflake(SNOWON) uz SRD
$10,227.91
1 Snowflake(SNOWON) uz SVC
$2,324.525
1 Snowflake(SNOWON) uz SZL
L4,598.5746
1 Snowflake(SNOWON) uz TMT
m932.4666
1 Snowflake(SNOWON) uz TND
د.ت779.18078
1 Snowflake(SNOWON) uz TTD
$1,801.1748
1 Snowflake(SNOWON) uz UGX
Sh925,559.44
1 Snowflake(SNOWON) uz XAF
Fr151,691.86
1 Snowflake(SNOWON) uz XCD
$717.282
1 Snowflake(SNOWON) uz XOF
Fr151,691.86
1 Snowflake(SNOWON) uz XPF
Fr27,362.98
1 Snowflake(SNOWON) uz BWP
P3,586.41
1 Snowflake(SNOWON) uz BZD
$533.9766
1 Snowflake(SNOWON) uz CVE
$25,601.6542
1 Snowflake(SNOWON) uz DJF
Fr47,021.82
1 Snowflake(SNOWON) uz DOP
$17,068.655
1 Snowflake(SNOWON) uz DZD
د.ج34,697.8526
1 Snowflake(SNOWON) uz FJD
$605.7048
1 Snowflake(SNOWON) uz GNF
Fr2,309,913.7
1 Snowflake(SNOWON) uz GTQ
Q2,034.9556
1 Snowflake(SNOWON) uz GYD
$55,576.072
1 Snowflake(SNOWON) uz ISK
kr33,738.82

Snowflake resurss

Dziļākai izpratnei par Snowflake, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Snowflake vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Snowflake

Kāda ir Snowflake (SNOWON) vērtība šodien?
Reāllaika SNOWON cena USD ir 265.66 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SNOWON uz USD cena?
Pašreizējā SNOWON uz USD cena ir $ 265.66. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Snowflake tirgus maksimums?
SNOWON tirgus maksimums ir $ 875.71K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SNOWON apjoms apgrozībā?
SNOWON apjoms apgrozībā ir 3.30K USD.
Kāda bija SNOWON vēsturiski augstākā cena?
SNOWON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 282.0801309185048 USD apmērā.
Kāda bija SNOWON vēsturiski zemākā cena?
SNOWON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 214.69891424490774 USD.
Kāds ir SNOWON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SNOWON tirdzniecības apjoms ir $ 59.94K USD.
Vai SNOWON šogad kāps augstāk?
SNOWON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SNOWON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:09:12 (UTC+8)

Snowflake (SNOWON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

SNOWON uz USD kalkulators

Summa

SNOWON
SNOWON
USD
USD

1 SNOWON = 265.66 USD

Tirgot SNOWON

SNOWON/USDT
$265.66
$265.66$265.66
-1.67%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

