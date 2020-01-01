SwarmNode.ai (SNAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SwarmNode.ai (SNAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

SwarmNode.ai (SNAI) informācija

SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://swarmnode.ai/
Tehniskais dokuments:
https://docs.swarmnode.ai/docs/sdk/introduction
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/Hjw6bEcHtbHGpQr8onG3izfJY5DJiWdt7uk2BfdSpump

SwarmNode.ai (SNAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SwarmNode.ai (SNAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 7.11M
$ 7.11M
Kopējais apjoms:
$ 999.95M
$ 999.95M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.95M
$ 999.95M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.11M
$ 7.11M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.135
$ 0.135
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000926233159983312
$ 0.000926233159983312
Pašreizējā cena:
$ 0.007115
$ 0.007115

SwarmNode.ai (SNAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SwarmNode.ai (SNAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SNAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SNAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SNAI tokenomiku, uzzini SNAI tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SNAI

Vēlies iekļaut SwarmNode.ai (SNAI) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SNAI iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

SwarmNode.ai (SNAI) cenas vēsture

SNAI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SNAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SNAI? Mūsu SNAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.