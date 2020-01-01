Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomika

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Real Smurf Cat (SMURFCAT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Real Smurf Cat (SMURFCAT) informācija

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://smurfcat.eth.limo
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 93.81B
$ 93.81B$ 93.81B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00042251
$ 0.00042251$ 0.00042251
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000030302868553
$ 0.000000030302868553$ 0.000000030302868553
Pašreizējā cena:
$ 0.00003437
$ 0.00003437$ 0.00003437

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SMURFCAT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SMURFCAT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SMURFCAT tokenomiku, uzzini SMURFCAT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SMURFCAT

Vēlies iekļaut Real Smurf Cat (SMURFCAT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SMURFCAT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) cenas vēsture

SMURFCAT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SMURFCAT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SMURFCAT? Mūsu SMURFCAT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.