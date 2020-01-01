Slingshot (SLING) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Slingshot (SLING), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Slingshot (SLING) informācija

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://slingshotdao.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao
Bloku pārlūks:
https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE

Slingshot (SLING) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Slingshot (SLING) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 67.80K
$ 67.80K
Kopējais apjoms:
$ 5.00B
$ 5.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 186.47M
$ 186.47M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.82M
$ 1.82M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.07452
$ 0.07452
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000337810308062159
$ 0.000337810308062159
Pašreizējā cena:
$ 0.0003636
$ 0.0003636

Slingshot (SLING) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Slingshot (SLING) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SLING tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SLING tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SLING tokenomiku, uzzini SLING tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SLING

Vēlies iekļaut Slingshot (SLING) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SLING iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Slingshot (SLING) cenas vēsture

SLING cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SLING cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SLING? Mūsu SLING cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

