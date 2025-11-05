BiržaDEX+
Reāllaika SatLayer cena šodien ir 0.007617 USD. Seko līdzi reāllaika SLAY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SLAY cenas tendenci MEXC.

SatLayer logotips

SatLayer kurss(SLAY)

1 SLAY uz USD reāllaika cena:

$0.007613
-18.15%1D
USD
SatLayer (SLAY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:08:58 (UTC+8)

SatLayer (SLAY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.007325
24h zemākā
$ 0.01027
24h augstākā

$ 0.007325
$ 0.01027
--
--
-3.13%

-18.15%

-41.46%

-41.46%

SatLayer (SLAY) reāllaika cena ir $ 0.007617. Pēdējo 24 stundu laikā SLAY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.007325 līdz augstākajai $ 0.01027, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SLAY visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SLAY ir mainījies par -3.13% pēdējā stundā, par -18.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -41.46% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SatLayer (SLAY) tirgus informācija

$ 64.66K
$ 64.66K$ 64.66K

$ 16.00M
$ 16.00M$ 16.00M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

ETH

Pašreizējais SatLayer tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 64.66K. SLAY apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 2100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.00M.

SatLayer (SLAY) cenas vēsture USD

Seko SatLayer cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00168816-18.15%
30 dienas$ -0.018343-70.66%
60 dienas$ -0.016793-68.80%
90 dienas$ -0.027383-78.24%
SatLayer Cenas izmaiņas šodien

Šodien SLAY cena mainījās par $ -0.00168816 (-18.15%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

SatLayer 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.018343 (-70.66%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

SatLayer 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SLAY piedzīvoja izmaiņas $ -0.016793 (-68.80%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

SatLayer 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.027383 (-78.24%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu SatLayer (SLAY) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati SatLayer cenas vēstures lapu.

Kas ir SatLayer (SLAY)?

The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.

SatLayer ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu SatLayer ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SLAY steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par SatLayer mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu SatLayer pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

SatLayer cenas prognoze (USD)

Kāda būs SatLayer (SLAY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SatLayer (SLAY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SatLayer prognozes.

Apskati SatLayer cenas prognozi!

SatLayer (SLAY) tokenomika

SatLayer (SLAY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SLAY tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties SatLayer (SLAY)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties SatLayer? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties SatLayer MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SLAY uz vietējām valūtām

1 SatLayer(SLAY) uz VND
200.441355
1 SatLayer(SLAY) uz AUD
A$0.01173018
1 SatLayer(SLAY) uz GBP
0.00578892
1 SatLayer(SLAY) uz EUR
0.00662679
1 SatLayer(SLAY) uz USD
$0.007617
1 SatLayer(SLAY) uz MYR
RM0.03191523
1 SatLayer(SLAY) uz TRY
0.32059953
1 SatLayer(SLAY) uz JPY
¥1.165401
1 SatLayer(SLAY) uz ARS
ARS$11.10345324
1 SatLayer(SLAY) uz RUB
0.616977
1 SatLayer(SLAY) uz INR
0.67585641
1 SatLayer(SLAY) uz IDR
Rp126.94994922
1 SatLayer(SLAY) uz PHP
0.44673705
1 SatLayer(SLAY) uz EGP
￡E.0.3602841
1 SatLayer(SLAY) uz BRL
R$0.0411318
1 SatLayer(SLAY) uz CAD
C$0.0106638
1 SatLayer(SLAY) uz BDT
0.9285123
1 SatLayer(SLAY) uz NGN
10.991331
1 SatLayer(SLAY) uz COP
$29.409237
1 SatLayer(SLAY) uz ZAR
R.0.13352601
1 SatLayer(SLAY) uz UAH
0.32052336
1 SatLayer(SLAY) uz TZS
T.Sh.18.76105185
1 SatLayer(SLAY) uz VES
Bs1.698591
1 SatLayer(SLAY) uz CLP
$7.205682
1 SatLayer(SLAY) uz PKR
Rs2.15347824
1 SatLayer(SLAY) uz KZT
3.9920697
1 SatLayer(SLAY) uz THB
฿0.24816186
1 SatLayer(SLAY) uz TWD
NT$0.23559381
1 SatLayer(SLAY) uz AED
د.إ0.02795439
1 SatLayer(SLAY) uz CHF
Fr0.00616977
1 SatLayer(SLAY) uz HKD
HK$0.05918409
1 SatLayer(SLAY) uz AMD
֏2.91388335
1 SatLayer(SLAY) uz MAD
.د.م0.07091427
1 SatLayer(SLAY) uz MXN
$0.14228556
1 SatLayer(SLAY) uz SAR
ريال0.02856375
1 SatLayer(SLAY) uz ETB
Br1.16250654
1 SatLayer(SLAY) uz KES
KSh0.98404023
1 SatLayer(SLAY) uz JOD
د.أ0.005400453
1 SatLayer(SLAY) uz PLN
0.02825907
1 SatLayer(SLAY) uz RON
лв0.03374331
1 SatLayer(SLAY) uz SEK
kr0.07297086
1 SatLayer(SLAY) uz BGN
лв0.0129489
1 SatLayer(SLAY) uz HUF
Ft2.57591706
1 SatLayer(SLAY) uz CZK
0.16186125
1 SatLayer(SLAY) uz KWD
د.ك0.002338419
1 SatLayer(SLAY) uz ILS
0.02483142
1 SatLayer(SLAY) uz BOB
Bs0.05263347
1 SatLayer(SLAY) uz AZN
0.0129489
1 SatLayer(SLAY) uz TJS
SM0.07022874
1 SatLayer(SLAY) uz GEL
0.02071824
1 SatLayer(SLAY) uz AOA
Kz6.98166603
1 SatLayer(SLAY) uz BHD
.د.ب0.002863992
1 SatLayer(SLAY) uz BMD
$0.007617
1 SatLayer(SLAY) uz DKK
kr0.0495105
1 SatLayer(SLAY) uz HNL
L0.20063178
1 SatLayer(SLAY) uz MUR
0.3496203
1 SatLayer(SLAY) uz NAD
$0.13185027
1 SatLayer(SLAY) uz NOK
kr0.07784574
1 SatLayer(SLAY) uz NZD
$0.01348209
1 SatLayer(SLAY) uz PAB
B/.0.007617
1 SatLayer(SLAY) uz PGK
K0.03206757
1 SatLayer(SLAY) uz QAR
ر.ق0.02772588
1 SatLayer(SLAY) uz RSD
дин.0.77777187
1 SatLayer(SLAY) uz UZS
soʻm91.77106323
1 SatLayer(SLAY) uz ALL
L0.64066587
1 SatLayer(SLAY) uz ANG
ƒ0.01363443
1 SatLayer(SLAY) uz AWG
ƒ0.01363443
1 SatLayer(SLAY) uz BBD
$0.015234
1 SatLayer(SLAY) uz BAM
KM0.0129489
1 SatLayer(SLAY) uz BIF
Fr22.462533
1 SatLayer(SLAY) uz BND
$0.0099021
1 SatLayer(SLAY) uz BSD
$0.007617
1 SatLayer(SLAY) uz JMD
$1.22275701
1 SatLayer(SLAY) uz KHR
30.59032902
1 SatLayer(SLAY) uz KMF
Fr3.244842
1 SatLayer(SLAY) uz LAK
165.58695321
1 SatLayer(SLAY) uz LKR
රු2.32150926
1 SatLayer(SLAY) uz MDL
L0.12903198
1 SatLayer(SLAY) uz MGA
Ar34.1569131
1 SatLayer(SLAY) uz MOP
P0.060936
1 SatLayer(SLAY) uz MVR
0.1173018
1 SatLayer(SLAY) uz MWK
MK13.22394987
1 SatLayer(SLAY) uz MZN
MT0.48710715
1 SatLayer(SLAY) uz NPR
रु1.08054762
1 SatLayer(SLAY) uz PYG
54.019764
1 SatLayer(SLAY) uz RWF
Fr11.037033
1 SatLayer(SLAY) uz SBD
$0.06268791
1 SatLayer(SLAY) uz SCR
0.10793289
1 SatLayer(SLAY) uz SRD
$0.2932545
1 SatLayer(SLAY) uz SVC
$0.06664875
1 SatLayer(SLAY) uz SZL
L0.13185027
1 SatLayer(SLAY) uz TMT
m0.02673567
1 SatLayer(SLAY) uz TND
د.ت0.022340661
1 SatLayer(SLAY) uz TTD
$0.05164326
1 SatLayer(SLAY) uz UGX
Sh26.537628
1 SatLayer(SLAY) uz XAF
Fr4.349307
1 SatLayer(SLAY) uz XCD
$0.0205659
1 SatLayer(SLAY) uz XOF
Fr4.349307
1 SatLayer(SLAY) uz XPF
Fr0.784551
1 SatLayer(SLAY) uz BWP
P0.1028295
1 SatLayer(SLAY) uz BZD
$0.01531017
1 SatLayer(SLAY) uz CVE
$0.73405029
1 SatLayer(SLAY) uz DJF
Fr1.348209
1 SatLayer(SLAY) uz DOP
$0.48939225
1 SatLayer(SLAY) uz DZD
د.ج0.99485637
1 SatLayer(SLAY) uz FJD
$0.01736676
1 SatLayer(SLAY) uz GNF
Fr66.229815
1 SatLayer(SLAY) uz GTQ
Q0.05834622
1 SatLayer(SLAY) uz GYD
$1.5934764
1 SatLayer(SLAY) uz ISK
kr0.967359

SatLayer resurss

Dziļākai izpratnei par SatLayer, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā SatLayer vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par SatLayer

Kāda ir SatLayer (SLAY) vērtība šodien?
Reāllaika SLAY cena USD ir 0.007617 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SLAY uz USD cena?
Pašreizējā SLAY uz USD cena ir $ 0.007617. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SatLayer tirgus maksimums?
SLAY tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SLAY apjoms apgrozībā?
SLAY apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija SLAY vēsturiski augstākā cena?
SLAY sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija SLAY vēsturiski zemākā cena?
SLAY sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir SLAY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SLAY tirdzniecības apjoms ir $ 64.66K USD.
Vai SLAY šogad kāps augstāk?
SLAY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SLAY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:08:58 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

