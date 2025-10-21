Reāllaika SKX cena šodien ir 0.40825 USD. Seko līdzi reāllaika SKX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SKX cenas tendenci MEXC.Reāllaika SKX cena šodien ir 0.40825 USD. Seko līdzi reāllaika SKX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SKX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SKX

SKX Cenas informācija

SKX Tehniskais dokuments

SKX Oficiālā tīmekļa vietne

SKX Tokenomika

SKX Cenas prognoze

SKX Vēsture

SKX iegādes rokasgrāmata

SKX uz bezseguma valūtu konvertētājs

SKX Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

SKX logotips

SKX kurss(SKX)

1 SKX uz USD reāllaika cena:

$0.40825
$0.40825$0.40825
-0.21%1D
USD
SKX (SKX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-21 02:36:22 (UTC+8)

SKX (SKX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.39
$ 0.39$ 0.39
24h zemākā
$ 0.50128
$ 0.50128$ 0.50128
24h augstākā

$ 0.39
$ 0.39$ 0.39

$ 0.50128
$ 0.50128$ 0.50128

$ 2.9071059942900916
$ 2.9071059942900916$ 2.9071059942900916

$ 0.012645799433479828
$ 0.012645799433479828$ 0.012645799433479828

+0.79%

-0.21%

-42.64%

-42.64%

SKX (SKX) reāllaika cena ir $ 0.40825. Pēdējo 24 stundu laikā SKX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.39 līdz augstākajai $ 0.50128, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SKX visu laiku augstākā cena ir $ 2.9071059942900916, savukārt zemākā - $ 0.012645799433479828.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SKX ir mainījies par +0.79% pēdējā stundā, par -0.21% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.64% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SKX (SKX) tirgus informācija

No.3749

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 90.15K
$ 90.15K$ 90.15K

$ 40.83M
$ 40.83M$ 40.83M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

Pašreizējais SKX tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 90.15K. SKX apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 40.83M.

SKX (SKX) cenas vēsture USD

Seko SKX cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0008591-0.21%
30 dienas$ -0.09837-19.42%
60 dienas$ +0.38977+2,109.14%
90 dienas$ +0.38382+1,571.10%
SKX Cenas izmaiņas šodien

Šodien SKX cena mainījās par $ -0.0008591 (-0.21%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

SKX 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.09837 (-19.42%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

SKX 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SKX piedzīvoja izmaiņas $ +0.38977 (+2,109.14%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

SKX 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.38382 (+1,571.10%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu SKX (SKX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati SKX cenas vēstures lapu.

Kas ir SKX (SKX)?

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu SKX ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SKX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par SKX mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu SKX pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

SKX cenas prognoze (USD)

Kāda būs SKX (SKX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SKX (SKX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SKX prognozes.

Apskati SKX cenas prognozi!

SKX (SKX) tokenomika

SKX (SKX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SKX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties SKX (SKX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties SKX? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties SKX MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SKX uz vietējām valūtām

1 SKX(SKX) uz VND
10,743.09875
1 SKX(SKX) uz AUD
A$0.6246225
1 SKX(SKX) uz GBP
0.302105
1 SKX(SKX) uz EUR
0.3470125
1 SKX(SKX) uz USD
$0.40825
1 SKX(SKX) uz MYR
RM1.722815
1 SKX(SKX) uz TRY
17.1179225
1 SKX(SKX) uz JPY
¥61.2375
1 SKX(SKX) uz ARS
ARS$595.11419
1 SKX(SKX) uz RUB
33.00293
1 SKX(SKX) uz INR
35.9464125
1 SKX(SKX) uz IDR
Rp6,804.163945
1 SKX(SKX) uz PHP
23.74382
1 SKX(SKX) uz EGP
￡E.19.3877925
1 SKX(SKX) uz BRL
R$2.1923025
1 SKX(SKX) uz CAD
C$0.57155
1 SKX(SKX) uz BDT
49.765675
1 SKX(SKX) uz NGN
598.6047275
1 SKX(SKX) uz COP
$1,564.1731325
1 SKX(SKX) uz ZAR
R.7.03823
1 SKX(SKX) uz UAH
17.0444375
1 SKX(SKX) uz TZS
T.Sh.1,005.5401625
1 SKX(SKX) uz VES
Bs82.87475
1 SKX(SKX) uz CLP
$388.24575
1 SKX(SKX) uz PKR
Rs114.7713225
1 SKX(SKX) uz KZT
219.7242325
1 SKX(SKX) uz THB
฿13.2885375
1 SKX(SKX) uz TWD
NT$12.4802025
1 SKX(SKX) uz AED
د.إ1.4982775
1 SKX(SKX) uz CHF
Fr0.3225175
1 SKX(SKX) uz HKD
HK$3.16802
1 SKX(SKX) uz AMD
֏156.1760375
1 SKX(SKX) uz MAD
.د.م3.747735
1 SKX(SKX) uz MXN
$7.5118
1 SKX(SKX) uz SAR
ريال1.5309375
1 SKX(SKX) uz ETB
Br60.543475
1 SKX(SKX) uz KES
KSh52.7418175
1 SKX(SKX) uz JOD
د.أ0.28944925
1 SKX(SKX) uz PLN
1.4819475
1 SKX(SKX) uz RON
лв1.7840525
1 SKX(SKX) uz SEK
kr3.845715
1 SKX(SKX) uz BGN
лв0.6817775
1 SKX(SKX) uz HUF
Ft136.3555
1 SKX(SKX) uz CZK
8.516095
1 SKX(SKX) uz KWD
د.ك0.1249245
1 SKX(SKX) uz ILS
1.33906
1 SKX(SKX) uz BOB
Bs2.816925
1 SKX(SKX) uz AZN
0.694025
1 SKX(SKX) uz TJS
SM3.7559
1 SKX(SKX) uz GEL
1.1063575
1 SKX(SKX) uz AOA
Kz374.1978675
1 SKX(SKX) uz BHD
.د.ب0.153502
1 SKX(SKX) uz BMD
$0.40825
1 SKX(SKX) uz DKK
kr2.6168825
1 SKX(SKX) uz HNL
L10.6920675
1 SKX(SKX) uz MUR
18.38758
1 SKX(SKX) uz NAD
$7.0341475
1 SKX(SKX) uz NOK
kr4.1029125
1 SKX(SKX) uz NZD
$0.7062725
1 SKX(SKX) uz PAB
B/.0.40825
1 SKX(SKX) uz PGK
K1.7187325
1 SKX(SKX) uz QAR
ر.ق1.48603
1 SKX(SKX) uz RSD
дин.41.08628
1 SKX(SKX) uz UZS
soʻm4,978.65774
1 SKX(SKX) uz ALL
L33.8398425
1 SKX(SKX) uz ANG
ƒ0.7307675
1 SKX(SKX) uz AWG
ƒ0.7307675
1 SKX(SKX) uz BBD
$0.8165
1 SKX(SKX) uz BAM
KM0.6817775
1 SKX(SKX) uz BIF
Fr1,203.92925
1 SKX(SKX) uz BND
$0.5266425
1 SKX(SKX) uz BSD
$0.40825
1 SKX(SKX) uz JMD
$65.769075
1 SKX(SKX) uz KHR
1,646.1660625
1 SKX(SKX) uz KMF
Fr172.2815
1 SKX(SKX) uz LAK
8,874.9998225
1 SKX(SKX) uz LKR
රු123.63443
1 SKX(SKX) uz MDL
L6.899425
1 SKX(SKX) uz MGA
Ar1,838.962125
1 SKX(SKX) uz MOP
P3.266
1 SKX(SKX) uz MVR
6.246225
1 SKX(SKX) uz MWK
MK708.7669075
1 SKX(SKX) uz MZN
MT26.087175
1 SKX(SKX) uz NPR
रु57.391785
1 SKX(SKX) uz PYG
2,895.309
1 SKX(SKX) uz RWF
Fr591.55425
1 SKX(SKX) uz SBD
$3.3598975
1 SKX(SKX) uz SCR
5.84614
1 SKX(SKX) uz SRD
$16.11771
1 SKX(SKX) uz SVC
$3.5721875
1 SKX(SKX) uz SZL
L7.0341475
1 SKX(SKX) uz TMT
m1.4329575
1 SKX(SKX) uz TND
د.ت1.19494775
1 SKX(SKX) uz TTD
$2.767935
1 SKX(SKX) uz UGX
Sh1,417.444
1 SKX(SKX) uz XAF
Fr229.84475
1 SKX(SKX) uz XCD
$1.102275
1 SKX(SKX) uz XOF
Fr229.84475
1 SKX(SKX) uz XPF
Fr41.6415
1 SKX(SKX) uz BWP
P5.8093975
1 SKX(SKX) uz BZD
$0.8205825
1 SKX(SKX) uz CVE
$38.75109
1 SKX(SKX) uz DJF
Fr72.26025
1 SKX(SKX) uz DOP
$25.88305
1 SKX(SKX) uz DZD
د.ج53.129655
1 SKX(SKX) uz FJD
$0.9348925
1 SKX(SKX) uz GNF
Fr3,549.73375
1 SKX(SKX) uz GTQ
Q3.1231125
1 SKX(SKX) uz GYD
$85.4059
1 SKX(SKX) uz ISK
kr49.39825

SKX resurss

Dziļākai izpratnei par SKX, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā SKX vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par SKX

Kāda ir SKX (SKX) vērtība šodien?
Reāllaika SKX cena USD ir 0.40825 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SKX uz USD cena?
Pašreizējā SKX uz USD cena ir $ 0.40825. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SKX tirgus maksimums?
SKX tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SKX apjoms apgrozībā?
SKX apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija SKX vēsturiski augstākā cena?
SKX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.9071059942900916 USD apmērā.
Kāda bija SKX vēsturiski zemākā cena?
SKX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.012645799433479828 USD.
Kāds ir SKX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SKX tirdzniecības apjoms ir $ 90.15K USD.
Vai SKX šogad kāps augstāk?
SKX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SKX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-21 02:36:22 (UTC+8)

SKX (SKX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-20 18:31:42Nozares ziņas
Total cryptocurrency market cap rebounds to $3.868 trillion, with a 24-hour increase of 3.7%
10-20 11:16:23Nozares ziņas
Bitcoin continues to face pressure, briefly falling below $108,000
10-19 17:50:26Nozares ziņas
Crypto market sentiment moves out of "extreme fear" zone, Fear and Greed Index currently at 29
10-19 14:26:41Nozares ziņas
Crypto market trades sideways, total market cap currently at $3.723 trillion
10-19 04:16:21Nozares ziņas
Public Chain Activity Ranking for the Past 7 Days: Solana Maintains First Place
10-18 16:36:53Nozares ziņas
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

SKX uz USD kalkulators

Summa

SKX
SKX
USD
USD

1 SKX = 0.40825 USD

Tirgot SKX

SKX/USDT
$0.40825
$0.40825$0.40825
+0.55%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa