SKX (SKX) reāllaika cena ir $ 0.40825. Pēdējo 24 stundu laikā SKX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.39 līdz augstākajai $ 0.50128, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SKX visu laiku augstākā cena ir $ 2.9071059942900916, savukārt zemākā - $ 0.012645799433479828.
Īstermiņa veiktspējas ziņā SKX ir mainījies par +0.79% pēdējā stundā, par -0.21% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.64% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais SKX tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 90.15K. SKX apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 40.83M.
Seko SKX cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.0008591
|-0.21%
|30 dienas
|$ -0.09837
|-19.42%
|60 dienas
|$ +0.38977
|+2,109.14%
|90 dienas
|$ +0.38382
|+1,571.10%
Šodien SKX cena mainījās par $ -0.0008591 (-0.21%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.
Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.09837 (-19.42%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.
Izvēršot skatu uz 60 dienām, SKX piedzīvoja izmaiņas $ +0.38977 (+2,109.14%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.
Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.38382 (+1,571.10%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
SKX ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādu, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, platforma piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu SKX ieguldījumu pārvaldībai.
Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SKX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par SKX mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.
Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu SKX pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.
Kāda būs SKX (SKX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SKX (SKX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SKX prognozes.
SKX (SKX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SKX tokena tokenomiku tagad!
Vēlies uzzināt, kā iegādāties SKX? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties SKX biržā, sekojot detalizētai iegādes pamācībai.
Dziļākai izpratnei par SKX, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
