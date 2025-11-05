BiržaDEX+
Reāllaika Simon the Gator cena šodien ir 0.0000974 USD. Seko līdzi reāllaika SIMON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SIMON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SIMON

SIMON Cenas informācija

Kas ir SIMON

SIMON Oficiālā tīmekļa vietne

SIMON Tokenomika

SIMON Cenas prognoze

SIMON Vēsture

SIMON iegādes rokasgrāmata

SIMON uz bezseguma valūtu konvertētājs

SIMON Tūlītējie darījumi

Simon the Gator logotips

Simon the Gator kurss(SIMON)

1 SIMON uz USD reāllaika cena:

$0.0000972
$0.0000972$0.0000972
0.00%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:08:51 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000938
$ 0.0000938$ 0.0000938
24h zemākā
$ 0.0001016
$ 0.0001016$ 0.0001016
24h augstākā

$ 0.0000938
$ 0.0000938$ 0.0000938

$ 0.0001016
$ 0.0001016$ 0.0001016

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000098669640871021
$ 0.000098669640871021$ 0.000098669640871021

+0.20%

0.00%

+9.19%

+9.19%

Simon the Gator (SIMON) reāllaika cena ir $ 0.0000974. Pēdējo 24 stundu laikā SIMON tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000938 līdz augstākajai $ 0.0001016, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SIMON visu laiku augstākā cena ir $ 0.00509385059964004, savukārt zemākā - $ 0.000098669640871021.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SIMON ir mainījies par +0.20% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par +9.19% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Simon the Gator (SIMON) tirgus informācija

No.3202

$ 62.99K
$ 62.99K$ 62.99K

$ 5.31K
$ 5.31K$ 5.31K

$ 67.21K
$ 67.21K$ 67.21K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

Pašreizējais Simon the Gator tirgus maksimums ir $ 62.99K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 5.31K. SIMON apjoms apgrozībā ir 646.75M ar kopējo apjomu 690000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 67.21K.

Simon the Gator (SIMON) cenas vēsture USD

Seko Simon the Gator cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ -0.0001238-55.97%
60 dienas$ -0.0006286-86.59%
90 dienas$ -0.0009026-90.26%
Simon the Gator Cenas izmaiņas šodien

Šodien SIMON cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Simon the Gator 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0001238 (-55.97%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Simon the Gator 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SIMON piedzīvoja izmaiņas $ -0.0006286 (-86.59%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Simon the Gator 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0009026 (-90.26%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Simon the Gator (SIMON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Simon the Gator cenas vēstures lapu.

Kas ir Simon the Gator (SIMON)?

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Simon the Gator ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SIMON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Simon the Gator mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Simon the Gator pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Simon the Gator cenas prognoze (USD)

Kāda būs Simon the Gator (SIMON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Simon the Gator (SIMON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Simon the Gator prognozes.

Apskati Simon the Gator cenas prognozi!

Simon the Gator (SIMON) tokenomika

Simon the Gator (SIMON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SIMON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Simon the Gator (SIMON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Simon the Gator? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Simon the Gator MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Simon the Gator resurss

Dziļākai izpratnei par Simon the Gator, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Simon the Gator vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Simon the Gator

Kāda ir Simon the Gator (SIMON) vērtība šodien?
Reāllaika SIMON cena USD ir 0.0000974 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SIMON uz USD cena?
Pašreizējā SIMON uz USD cena ir $ 0.0000974. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Simon the Gator tirgus maksimums?
SIMON tirgus maksimums ir $ 62.99K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SIMON apjoms apgrozībā?
SIMON apjoms apgrozībā ir 646.75M USD.
Kāda bija SIMON vēsturiski augstākā cena?
SIMON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00509385059964004 USD apmērā.
Kāda bija SIMON vēsturiski zemākā cena?
SIMON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000098669640871021 USD.
Kāds ir SIMON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SIMON tirdzniecības apjoms ir $ 5.31K USD.
Vai SIMON šogad kāps augstāk?
SIMON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SIMON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:08:51 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

SIMON uz USD kalkulators

Summa

SIMON
SIMON
USD
USD

1 SIMON = 0.0000974 USD

Tirgot SIMON

SIMON/USDT
$0.0000975
$0.0000975$0.0000975
+0.10%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

