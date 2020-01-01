Silo Finance (SILO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Silo Finance (SILO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Silo Finance (SILO) informācija

Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.silo.finance/
Tehniskais dokuments:
https://docs.silo.finance/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/address/0xf0b2dd79324a66d2108c961d680f7616e1486bb0

Silo Finance (SILO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Silo Finance (SILO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 836.01M
$ 836.01M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 22.49M
$ 22.49M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.061
$ 0.061
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.02249
$ 0.02249

Silo Finance (SILO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Silo Finance (SILO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SILO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SILO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SILO tokenomiku, uzzini SILO tokena reāllaika cenu!

