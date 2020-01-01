Sidus Heroes (SIDUS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sidus Heroes (SIDUS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Sidus Heroes (SIDUS) informācija

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://sidusheroes.com/
Tehniskais dokuments:
https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102

Sidus Heroes (SIDUS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sidus Heroes (SIDUS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.40M
Kopējais apjoms:
$ 18.89B
Apjoms apgrozībā:
$ 14.88B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 18.96M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.009586
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000404514093510917
Pašreizējā cena:
$ 0.000632
Sidus Heroes (SIDUS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sidus Heroes (SIDUS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SIDUS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SIDUS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SIDUS tokenomiku, uzzini SIDUS tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.