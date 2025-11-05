BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Shping cena šodien ir 0.003242 USD. Seko līdzi reāllaika SHPING uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SHPING cenas tendenci MEXC.Reāllaika Shping cena šodien ir 0.003242 USD. Seko līdzi reāllaika SHPING uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SHPING cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SHPING

SHPING Cenas informācija

Kas ir SHPING

SHPING Oficiālā tīmekļa vietne

SHPING Tokenomika

SHPING Cenas prognoze

SHPING Vēsture

SHPING iegādes rokasgrāmata

SHPING uz bezseguma valūtu konvertētājs

SHPING Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Shping logotips

Shping kurss(SHPING)

1 SHPING uz USD reāllaika cena:

$0.003242
$0.003242$0.003242
+0.03%1D
USD
Shping (SHPING) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:08:44 (UTC+8)

Shping (SHPING) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.003241
$ 0.003241$ 0.003241
24h zemākā
$ 0.00349
$ 0.00349$ 0.00349
24h augstākā

$ 0.003241
$ 0.003241$ 0.003241

$ 0.00349
$ 0.00349$ 0.00349

$ 0.09883818226512335
$ 0.09883818226512335$ 0.09883818226512335

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

+0.03%

-12.03%

-12.03%

Shping (SHPING) reāllaika cena ir $ 0.003242. Pēdējo 24 stundu laikā SHPING tika tirgots robežās no zemākās $ 0.003241 līdz augstākajai $ 0.00349, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SHPING visu laiku augstākā cena ir $ 0.09883818226512335, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SHPING ir mainījies par +0.03% pēdējā stundā, par +0.03% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.03% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Shping (SHPING) tirgus informācija

No.1218

$ 7.41M
$ 7.41M$ 7.41M

$ 68.97K
$ 68.97K$ 68.97K

$ 32.42M
$ 32.42M$ 32.42M

2.29B
2.29B 2.29B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.86%

ETH

Pašreizējais Shping tirgus maksimums ir $ 7.41M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 68.97K. SHPING apjoms apgrozībā ir 2.29B ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 32.42M.

Shping (SHPING) cenas vēsture USD

Seko Shping cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00000097+0.03%
30 dienas$ -0.001139-26.00%
60 dienas$ -0.001459-31.04%
90 dienas$ +0.001242+62.10%
Shping Cenas izmaiņas šodien

Šodien SHPING cena mainījās par $ +0.00000097 (+0.03%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Shping 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.001139 (-26.00%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Shping 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SHPING piedzīvoja izmaiņas $ -0.001459 (-31.04%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Shping 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.001242 (+62.10%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Shping (SHPING) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Shping cenas vēstures lapu.

Kas ir Shping (SHPING)?

Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.

Shping ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Shping ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SHPING steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Shping mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Shping pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Shping cenas prognoze (USD)

Kāda būs Shping (SHPING) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Shping (SHPING) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Shping prognozes.

Apskati Shping cenas prognozi!

Shping (SHPING) tokenomika

Shping (SHPING) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SHPING tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Shping (SHPING)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Shping? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Shping MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SHPING uz vietējām valūtām

1 Shping(SHPING) uz VND
85.31323
1 Shping(SHPING) uz AUD
A$0.00499268
1 Shping(SHPING) uz GBP
0.00246392
1 Shping(SHPING) uz EUR
0.00282054
1 Shping(SHPING) uz USD
$0.003242
1 Shping(SHPING) uz MYR
RM0.01358398
1 Shping(SHPING) uz TRY
0.13645578
1 Shping(SHPING) uz JPY
¥0.496026
1 Shping(SHPING) uz ARS
ARS$4.72592824
1 Shping(SHPING) uz RUB
0.262602
1 Shping(SHPING) uz INR
0.28766266
1 Shping(SHPING) uz IDR
Rp54.03331172
1 Shping(SHPING) uz PHP
0.1901433
1 Shping(SHPING) uz EGP
￡E.0.1533466
1 Shping(SHPING) uz BRL
R$0.0175068
1 Shping(SHPING) uz CAD
C$0.0045388
1 Shping(SHPING) uz BDT
0.3951998
1 Shping(SHPING) uz NGN
4.678206
1 Shping(SHPING) uz COP
$12.517362
1 Shping(SHPING) uz ZAR
R.0.05683226
1 Shping(SHPING) uz UAH
0.13642336
1 Shping(SHPING) uz TZS
T.Sh.7.9852081
1 Shping(SHPING) uz VES
Bs0.722966
1 Shping(SHPING) uz CLP
$3.066932
1 Shping(SHPING) uz PKR
Rs0.91657824
1 Shping(SHPING) uz KZT
1.6991322
1 Shping(SHPING) uz THB
฿0.10562436
1 Shping(SHPING) uz TWD
NT$0.10027506
1 Shping(SHPING) uz AED
د.إ0.01189814
1 Shping(SHPING) uz CHF
Fr0.00262602
1 Shping(SHPING) uz HKD
HK$0.02519034
1 Shping(SHPING) uz AMD
֏1.2402271
1 Shping(SHPING) uz MAD
.د.م0.03018302
1 Shping(SHPING) uz MXN
$0.06056056
1 Shping(SHPING) uz SAR
ريال0.0121575
1 Shping(SHPING) uz ETB
Br0.49479404
1 Shping(SHPING) uz KES
KSh0.41883398
1 Shping(SHPING) uz JOD
د.أ0.002298578
1 Shping(SHPING) uz PLN
0.01202782
1 Shping(SHPING) uz RON
лв0.01436206
1 Shping(SHPING) uz SEK
kr0.03105836
1 Shping(SHPING) uz BGN
лв0.0055114
1 Shping(SHPING) uz HUF
Ft1.09637956
1 Shping(SHPING) uz CZK
0.0688925
1 Shping(SHPING) uz KWD
د.ك0.000995294
1 Shping(SHPING) uz ILS
0.01056892
1 Shping(SHPING) uz BOB
Bs0.02240222
1 Shping(SHPING) uz AZN
0.0055114
1 Shping(SHPING) uz TJS
SM0.02989124
1 Shping(SHPING) uz GEL
0.00881824
1 Shping(SHPING) uz AOA
Kz2.97158478
1 Shping(SHPING) uz BHD
.د.ب0.001218992
1 Shping(SHPING) uz BMD
$0.003242
1 Shping(SHPING) uz DKK
kr0.021073
1 Shping(SHPING) uz HNL
L0.08539428
1 Shping(SHPING) uz MUR
0.1488078
1 Shping(SHPING) uz NAD
$0.05611902
1 Shping(SHPING) uz NOK
kr0.03313324
1 Shping(SHPING) uz NZD
$0.00573834
1 Shping(SHPING) uz PAB
B/.0.003242
1 Shping(SHPING) uz PGK
K0.01364882
1 Shping(SHPING) uz QAR
ر.ق0.01180088
1 Shping(SHPING) uz RSD
дин.0.33104062
1 Shping(SHPING) uz UZS
soʻm39.06023198
1 Shping(SHPING) uz ALL
L0.27268462
1 Shping(SHPING) uz ANG
ƒ0.00580318
1 Shping(SHPING) uz AWG
ƒ0.00580318
1 Shping(SHPING) uz BBD
$0.006484
1 Shping(SHPING) uz BAM
KM0.0055114
1 Shping(SHPING) uz BIF
Fr9.560658
1 Shping(SHPING) uz BND
$0.0042146
1 Shping(SHPING) uz BSD
$0.003242
1 Shping(SHPING) uz JMD
$0.52043826
1 Shping(SHPING) uz KHR
13.02006652
1 Shping(SHPING) uz KMF
Fr1.381092
1 Shping(SHPING) uz LAK
70.47825946
1 Shping(SHPING) uz LKR
රු0.98809676
1 Shping(SHPING) uz MDL
L0.05491948
1 Shping(SHPING) uz MGA
Ar14.5381006
1 Shping(SHPING) uz MOP
P0.025936
1 Shping(SHPING) uz MVR
0.0499268
1 Shping(SHPING) uz MWK
MK5.62846862
1 Shping(SHPING) uz MZN
MT0.2073259
1 Shping(SHPING) uz NPR
रु0.45991012
1 Shping(SHPING) uz PYG
22.992264
1 Shping(SHPING) uz RWF
Fr4.697658
1 Shping(SHPING) uz SBD
$0.02668166
1 Shping(SHPING) uz SCR
0.04593914
1 Shping(SHPING) uz SRD
$0.124817
1 Shping(SHPING) uz SVC
$0.0283675
1 Shping(SHPING) uz SZL
L0.05611902
1 Shping(SHPING) uz TMT
m0.01137942
1 Shping(SHPING) uz TND
د.ت0.009508786
1 Shping(SHPING) uz TTD
$0.02198076
1 Shping(SHPING) uz UGX
Sh11.295128
1 Shping(SHPING) uz XAF
Fr1.851182
1 Shping(SHPING) uz XCD
$0.0087534
1 Shping(SHPING) uz XOF
Fr1.851182
1 Shping(SHPING) uz XPF
Fr0.333926
1 Shping(SHPING) uz BWP
P0.043767
1 Shping(SHPING) uz BZD
$0.00651642
1 Shping(SHPING) uz CVE
$0.31243154
1 Shping(SHPING) uz DJF
Fr0.573834
1 Shping(SHPING) uz DOP
$0.2082985
1 Shping(SHPING) uz DZD
د.ج0.42343762
1 Shping(SHPING) uz FJD
$0.00739176
1 Shping(SHPING) uz GNF
Fr28.18919
1 Shping(SHPING) uz GTQ
Q0.02483372
1 Shping(SHPING) uz GYD
$0.6782264
1 Shping(SHPING) uz ISK
kr0.411734

Shping resurss

Dziļākai izpratnei par Shping, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Shping vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Shping

Kāda ir Shping (SHPING) vērtība šodien?
Reāllaika SHPING cena USD ir 0.003242 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SHPING uz USD cena?
Pašreizējā SHPING uz USD cena ir $ 0.003242. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Shping tirgus maksimums?
SHPING tirgus maksimums ir $ 7.41M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SHPING apjoms apgrozībā?
SHPING apjoms apgrozībā ir 2.29B USD.
Kāda bija SHPING vēsturiski augstākā cena?
SHPING sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.09883818226512335 USD apmērā.
Kāda bija SHPING vēsturiski zemākā cena?
SHPING sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SHPING tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SHPING tirdzniecības apjoms ir $ 68.97K USD.
Vai SHPING šogad kāps augstāk?
SHPING cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SHPING cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:08:44 (UTC+8)

Shping (SHPING) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

SHPING uz USD kalkulators

Summa

SHPING
SHPING
USD
USD

1 SHPING = 0.003242 USD

Tirgot SHPING

SHPING/USDT
$0.003242
$0.003242$0.003242
+0.03%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,568.38
$100,568.38$100,568.38

-2.53%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,197.86
$3,197.86$3,197.86

-8.82%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.75
$152.75$152.75

-5.40%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1511
$2.1511$2.1511

-5.74%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,568.38
$100,568.38$100,568.38

-2.53%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,197.86
$3,197.86$3,197.86

-8.82%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.75
$152.75$152.75

-5.40%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1511
$2.1511$2.1511

-5.74%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15844
$0.15844$0.15844

-3.34%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.46260
$0.46260$0.46260

+2,915.64%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9329
$3.9329$3.9329

+2,521.93%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000247
$0.0000000000000000000000000247$0.0000000000000000000000000247

+257.97%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000237
$0.000000000237$0.000000000237

+175.58%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000781
$0.0000781$0.0000781

+90.48%