Reāllaika Shopify cena šodien ir 161.46 USD. Seko līdzi reāllaika SHOPON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SHOPON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SHOPON

SHOPON Cenas informācija

Kas ir SHOPON

SHOPON Oficiālā tīmekļa vietne

SHOPON Tokenomika

SHOPON Cenas prognoze

SHOPON Vēsture

SHOPON iegādes rokasgrāmata

SHOPON uz bezseguma valūtu konvertētājs

SHOPON Tūlītējie darījumi

Shopify logotips

Shopify kurss(SHOPON)

1 SHOPON uz USD reāllaika cena:

$161.46
$161.46$161.46
-3.33%1D
USD
Shopify (SHOPON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:08:36 (UTC+8)

Shopify (SHOPON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 159.58
$ 159.58$ 159.58
24h zemākā
$ 173.87
$ 173.87$ 173.87
24h augstākā

$ 159.58
$ 159.58$ 159.58

$ 173.87
$ 173.87$ 173.87

$ 182.1711035353474
$ 182.1711035353474$ 182.1711035353474

$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193$ 138.6031384583193

-0.96%

-3.33%

-9.71%

-9.71%

Shopify (SHOPON) reāllaika cena ir $ 161.46. Pēdējo 24 stundu laikā SHOPON tika tirgots robežās no zemākās $ 159.58 līdz augstākajai $ 173.87, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SHOPON visu laiku augstākā cena ir $ 182.1711035353474, savukārt zemākā - $ 138.6031384583193.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SHOPON ir mainījies par -0.96% pēdējā stundā, par -3.33% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.71% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Shopify (SHOPON) tirgus informācija

No.2396

$ 570.97K
$ 570.97K$ 570.97K

$ 66.46K
$ 66.46K$ 66.46K

$ 570.97K
$ 570.97K$ 570.97K

3.54K
3.54K 3.54K

3,536.2743693
3,536.2743693 3,536.2743693

ETH

Pašreizējais Shopify tirgus maksimums ir $ 570.97K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 66.46K. SHOPON apjoms apgrozībā ir 3.54K ar kopējo apjomu 3536.2743693. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 570.97K.

Shopify (SHOPON) cenas vēsture USD

Seko Shopify cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -5.5618-3.33%
30 dienas$ +0.59+0.36%
60 dienas$ +61.46+61.46%
90 dienas$ +61.46+61.46%
Shopify Cenas izmaiņas šodien

Šodien SHOPON cena mainījās par $ -5.5618 (-3.33%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Shopify 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.59 (+0.36%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Shopify 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SHOPON piedzīvoja izmaiņas $ +61.46 (+61.46%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Shopify 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +61.46 (+61.46%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Shopify (SHOPON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Shopify cenas vēstures lapu.

Kas ir Shopify (SHOPON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Shopify ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Shopify ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SHOPON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Shopify mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Shopify pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Shopify cenas prognoze (USD)

Kāda būs Shopify (SHOPON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Shopify (SHOPON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Shopify prognozes.

Apskati Shopify cenas prognozi!

Shopify (SHOPON) tokenomika

Shopify (SHOPON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SHOPON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Shopify (SHOPON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Shopify? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Shopify MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Shopify resurss

Dziļākai izpratnei par Shopify, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Shopify vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Shopify

Kāda ir Shopify (SHOPON) vērtība šodien?
Reāllaika SHOPON cena USD ir 161.46 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SHOPON uz USD cena?
Pašreizējā SHOPON uz USD cena ir $ 161.46. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Shopify tirgus maksimums?
SHOPON tirgus maksimums ir $ 570.97K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SHOPON apjoms apgrozībā?
SHOPON apjoms apgrozībā ir 3.54K USD.
Kāda bija SHOPON vēsturiski augstākā cena?
SHOPON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 182.1711035353474 USD apmērā.
Kāda bija SHOPON vēsturiski zemākā cena?
SHOPON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 138.6031384583193 USD.
Kāds ir SHOPON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SHOPON tirdzniecības apjoms ir $ 66.46K USD.
Vai SHOPON šogad kāps augstāk?
SHOPON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SHOPON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:08:36 (UTC+8)

Shopify (SHOPON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

