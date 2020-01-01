Shiro Neko (SHIRO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Shiro Neko (SHIRO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Shiro Neko (SHIRO) informācija

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.shironeko.gg/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058

Shiro Neko (SHIRO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Shiro Neko (SHIRO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.79M
Kopējais apjoms:
$ 767.76T
Apjoms apgrozībā:
$ 454.35T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.95M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0000009666
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000000527740699
Pašreizējā cena:
$ 0.000000003947
Shiro Neko (SHIRO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Shiro Neko (SHIRO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SHIRO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SHIRO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SHIRO tokenomiku, uzzini SHIRO tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SHIRO

Vēlies iekļaut Shiro Neko (SHIRO) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SHIRO iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Shiro Neko (SHIRO) cenas vēsture

SHIRO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SHIRO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SHIRO? Mūsu SHIRO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.