SHIFU (SHIFU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SHIFU (SHIFU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
SHIFU (SHIFU) informācija

The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://shifutoken.com
Tehniskais dokuments:
https://docs.shifutoken.com
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x95e9F2Bf576DbA036A38e9659167788b518e56bb

SHIFU (SHIFU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SHIFU (SHIFU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00006911
$ 0.00006911$ 0.00006911
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000006932320616391
$ 0.000006932320616391$ 0.000006932320616391
Pašreizējā cena:
$ 0.00001092
$ 0.00001092$ 0.00001092

SHIFU (SHIFU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SHIFU (SHIFU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SHIFU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SHIFU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SHIFU tokenomiku, uzzini SHIFU tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SHIFU

Vēlies iekļaut SHIFU (SHIFU) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SHIFU iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

SHIFU (SHIFU) cenas vēsture

SHIFU cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SHIFU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SHIFU? Mūsu SHIFU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

