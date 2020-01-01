BitShiba (SHIBA) tokenomika

BitShiba (SHIBA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BitShiba (SHIBA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
BitShiba (SHIBA) informācija

BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba’s future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project’s main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bitshiba.io/
Tehniskais dokuments:
https://bitshiba.io/litepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xb84cbbf09b3ed388a45cd875ebba41a20365e6e7

BitShiba (SHIBA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BitShiba (SHIBA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1,000.00T
$ 1,000.00T$ 1,000.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 598.00K
$ 598.00K$ 598.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00000012378
$ 0.00000012378$ 0.00000012378
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000000337922519
$ 0.000000000337922519$ 0.000000000337922519
Pašreizējā cena:
$ 0.000000000598
$ 0.000000000598$ 0.000000000598

BitShiba (SHIBA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BitShiba (SHIBA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SHIBA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SHIBA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SHIBA tokenomiku, uzzini SHIBA tokena reāllaika cenu!

BitShiba (SHIBA) cenas vēsture

SHIBA cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SHIBA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SHIBA? Mūsu SHIBA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

