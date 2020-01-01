MyShell Token (SHELL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MyShell Token (SHELL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

MyShell Token (SHELL) informācija

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://myshell.ai/
Tehniskais dokuments:
https://docs.myshell.ai
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3

MyShell Token (SHELL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MyShell Token (SHELL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 40.50M
$ 40.50M$ 40.50M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 303.83M
$ 303.83M$ 303.83M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 133.30M
$ 133.30M$ 133.30M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.88
$ 0.88$ 0.88
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.1060460064020276
$ 0.1060460064020276$ 0.1060460064020276
Pašreizējā cena:
$ 0.1333
$ 0.1333$ 0.1333

MyShell Token (SHELL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MyShell Token (SHELL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SHELL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SHELL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SHELL tokenomiku, uzzini SHELL tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.