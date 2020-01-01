AI Avatar (SGT) tokenomika

AI Avatar (SGT) informācija

Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://suzuverse.com/story/#
Tehniskais dokuments:
https://suzuverse.com/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x5b649c07e7ba0a1c529deaabed0b47699919b4a2

AI Avatar (SGT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AI Avatar (SGT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.06M
Kopējais apjoms:
$ 250.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 10.05M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 26.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 5.61
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.046719244351448454
Pašreizējā cena:
$ 0.1056
AI Avatar (SGT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AI Avatar (SGT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SGT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SGT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SGT tokenomiku, uzzini SGT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SGT

Vēlies iekļaut AI Avatar (SGT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SGT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

AI Avatar (SGT) cenas vēsture

SGT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SGT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SGT? Mūsu SGT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.