Seedify.fund (SFUND) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Seedify.fund (SFUND), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Seedify.fund (SFUND) informācija

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://seedify.fund/
Tehniskais dokuments:
https://docs.seedify.fund/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12

Seedify.fund (SFUND) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Seedify.fund (SFUND) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 31.02M
$ 31.02M$ 31.02M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 74.16M
$ 74.16M$ 74.16M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 41.83M
$ 41.83M$ 41.83M
Visu laiku augstākā cena:
$ 16.935
$ 16.935$ 16.935
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.28641308
$ 0.28641308$ 0.28641308
Pašreizējā cena:
$ 0.4183
$ 0.4183$ 0.4183

Seedify.fund (SFUND) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Seedify.fund (SFUND) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SFUND tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SFUND tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SFUND tokenomiku, uzzini SFUND tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.