SafePal (SFP) tokenomika

SafePal (SFP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SafePal (SFP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

SafePal (SFP) informācija

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.safepal.com
Tehniskais dokuments:
https://www.safepal.com/pub/SFP_Whitepaper.pdf?a=5
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb

SafePal (SFP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SafePal (SFP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 230.40M
$ 230.40M$ 230.40M
Kopējais apjoms:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 230.40M
$ 230.40M$ 230.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4.487
$ 4.487$ 4.487
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.26738803809584405
$ 0.26738803809584405$ 0.26738803809584405
Pašreizējā cena:
$ 0.4608
$ 0.4608$ 0.4608

SafePal (SFP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SafePal (SFP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SFP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SFP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SFP tokenomiku, uzzini SFP tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SFP

Vēlies iekļaut SafePal (SFP) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SFP iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

SafePal (SFP) cenas vēsture

SFP cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SFP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SFP? Mūsu SFP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.