Singularity Finance (SFI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Singularity Finance (SFI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Singularity Finance (SFI) informācija

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

https://singularityfinance.ai
https://docs.singularityfinance.ai/
https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf

Singularity Finance (SFI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Singularity Finance (SFI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.01M
$ 5.01M$ 5.01M
Kopējais apjoms:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 155.50M
$ 155.50M$ 155.50M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 16.10M
$ 16.10M$ 16.10M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.2615
$ 0.2615$ 0.2615
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.031255725495918006
$ 0.031255725495918006$ 0.031255725495918006
Pašreizējā cena:
$ 0.0322
$ 0.0322$ 0.0322

Singularity Finance (SFI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Singularity Finance (SFI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SFI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SFI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SFI tokenomiku, uzzini SFI tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.