OpenServ (SERV) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par OpenServ (SERV), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
OpenServ (SERV) informācija

Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://openserv.ai
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/view/fm8vpbs8w52iqyg3
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x40e3d1A4B2C47d9AA61261F5606136ef73E28042

OpenServ (SERV) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos OpenServ (SERV) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 37.61M
$ 37.61M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 672.38M
$ 672.38M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 55.93M
$ 55.93M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.08939
$ 0.08939
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001324754625465334
$ 0.001324754625465334
Pašreizējā cena:
$ 0.05593
$ 0.05593

OpenServ (SERV) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

OpenServ (SERV) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SERV tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SERV tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SERV tokenomiku, uzzini SERV tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SERV

Vēlies iekļaut OpenServ (SERV) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SERV iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

OpenServ (SERV) cenas vēsture

SERV cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SERV cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SERV? Mūsu SERV cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.