SENSORIUM (SENSO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SENSORIUM (SENSO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

SENSORIUM (SENSO) informācija

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://sensoriumxr.com/
Tehniskais dokuments:
https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1

SENSORIUM (SENSO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SENSORIUM (SENSO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 243.62K
$ 243.62K
Kopējais apjoms:
$ 715.28M
$ 715.28M
Apjoms apgrozībā:
$ 70.27M
$ 70.27M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.48M
$ 2.48M
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.4
$ 3.4
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.003288269862584537
$ 0.003288269862584537
Pašreizējā cena:
$ 0.003467
$ 0.003467

SENSORIUM (SENSO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SENSORIUM (SENSO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SENSO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SENSO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SENSO tokenomiku, uzzini SENSO tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SENSO

Vēlies iekļaut SENSORIUM (SENSO) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SENSO iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

SENSORIUM (SENSO) cenas vēsture

SENSO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SENSO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SENSO? Mūsu SENSO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.