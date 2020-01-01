Sentio Protocol (SEN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sentio Protocol (SEN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Sentio Protocol (SEN) informācija

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

https://sentio.ai/
https://docs.sentio.ai/
https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88

Sentio Protocol (SEN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sentio Protocol (SEN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 98.00M
$ 98.00M$ 98.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000201297989722525
$ 0.000201297989722525$ 0.000201297989722525
Pašreizējā cena:
$ 0.0186
$ 0.0186$ 0.0186

Sentio Protocol (SEN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sentio Protocol (SEN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SEN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SEN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SEN tokenomiku, uzzini SEN tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.