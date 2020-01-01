Shieldeum (SDM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Shieldeum (SDM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Shieldeum (SDM) informācija

Secure Computing Power for 440 million Crypto Users by AI Powered Decentralized Physical Infrastructure network.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://shieldeum.net/
Tehniskais dokuments:
https://docs.shieldeum.net/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x516f8a1fB458EBdcFd0F544fF85c69C1c0Ebc31d

Shieldeum (SDM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Shieldeum (SDM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 775.69K
$ 775.69K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 292.49M
$ 292.49M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.65M
$ 2.65M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.245913
$ 0.245913
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00259660178348211
$ 0.00259660178348211
Pašreizējā cena:
$ 0.002652
$ 0.002652

Shieldeum (SDM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Shieldeum (SDM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SDM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SDM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SDM tokenomiku, uzzini SDM tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SDM

Vēlies iekļaut Shieldeum (SDM) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SDM iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Shieldeum (SDM) cenas vēsture

SDM cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SDM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SDM? Mūsu SDM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.