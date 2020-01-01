Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Scotty AI (SCOTTYAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Scotty AI (SCOTTYAI) informācija

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://scottytheai.com/en
Tehniskais dokuments:
https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a

Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 430.00K
$ 430.00K$ 430.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03231
$ 0.03231$ 0.03231
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000169749715449722
$ 0.000169749715449722$ 0.000169749715449722
Pašreizējā cena:
$ 0.0002479
$ 0.0002479$ 0.0002479

Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SCOTTYAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SCOTTYAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SCOTTYAI tokenomiku, uzzini SCOTTYAI tokena reāllaika cenu!

Scotty AI (SCOTTYAI) cenas vēsture

SCOTTYAI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SCOTTYAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SCOTTYAI? Mūsu SCOTTYAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.