Uzzini svarīgākos ieskatus par Solana Retardz (SCAM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Solana Retardz (SCAM) informācija

Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://solanaretardz.fun/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/9foABvMT8ZYJ73443EGW6ABUeRXGXjMW69QdZhoGScAm

Solana Retardz (SCAM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Solana Retardz (SCAM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 185.00K
$ 185.00K$ 185.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0493438
$ 0.0493438$ 0.0493438
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
$ 0.0000185
$ 0.0000185$ 0.0000185

Solana Retardz (SCAM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Solana Retardz (SCAM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SCAM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SCAM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SCAM tokenomiku, uzzini SCAM tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SCAM

Vēlies iekļaut Solana Retardz (SCAM) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SCAM iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Solana Retardz (SCAM) cenas vēsture

SCAM cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SCAM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SCAM? Mūsu SCAM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.