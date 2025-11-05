BiržaDEX+
Reāllaika SharpLink Gaming cena šodien ir 11.69 USD. Seko līdzi reāllaika SBETON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SBETON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SBETON

SBETON Cenas informācija

Kas ir SBETON

SBETON Oficiālā tīmekļa vietne

SBETON Tokenomika

SBETON Cenas prognoze

SBETON Vēsture

SBETON iegādes rokasgrāmata

SBETON uz bezseguma valūtu konvertētājs

SBETON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

SharpLink Gaming logotips

SharpLink Gaming kurss(SBETON)

1 SBETON uz USD reāllaika cena:

$11.69
-6.70%1D
USD
SharpLink Gaming (SBETON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:08:02 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 11.6
24h zemākā
$ 13.11
24h augstākā

$ 11.6
$ 13.11
$ 19.465904770814774
$ 12.724336071163222
-3.39%

-6.70%

-14.18%

-14.18%

SharpLink Gaming (SBETON) reāllaika cena ir $ 11.69. Pēdējo 24 stundu laikā SBETON tika tirgots robežās no zemākās $ 11.6 līdz augstākajai $ 13.11, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SBETON visu laiku augstākā cena ir $ 19.465904770814774, savukārt zemākā - $ 12.724336071163222.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SBETON ir mainījies par -3.39% pēdējā stundā, par -6.70% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.18% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SharpLink Gaming (SBETON) tirgus informācija

No.2839

$ 188.92K
$ 69.42K
$ 188.92K
16.16K
16,160.97139254
ETH

Pašreizējais SharpLink Gaming tirgus maksimums ir $ 188.92K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 69.42K. SBETON apjoms apgrozībā ir 16.16K ar kopējo apjomu 16160.97139254. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 188.92K.

SharpLink Gaming (SBETON) cenas vēsture USD

Seko SharpLink Gaming cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.8395-6.70%
30 dienas$ -6.46-35.60%
60 dienas$ +1.69+16.90%
90 dienas$ +1.69+16.90%
SharpLink Gaming Cenas izmaiņas šodien

Šodien SBETON cena mainījās par $ -0.8395 (-6.70%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

SharpLink Gaming 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -6.46 (-35.60%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

SharpLink Gaming 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SBETON piedzīvoja izmaiņas $ +1.69 (+16.90%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

SharpLink Gaming 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +1.69 (+16.90%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu SharpLink Gaming (SBETON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati SharpLink Gaming cenas vēstures lapu.

Kas ir SharpLink Gaming (SBETON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SharpLink Gaming ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu SharpLink Gaming ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SBETON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par SharpLink Gaming mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu SharpLink Gaming pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

SharpLink Gaming cenas prognoze (USD)

Kāda būs SharpLink Gaming (SBETON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SharpLink Gaming (SBETON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SharpLink Gaming prognozes.

Apskati SharpLink Gaming cenas prognozi!

SharpLink Gaming (SBETON) tokenomika

SharpLink Gaming (SBETON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SBETON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties SharpLink Gaming (SBETON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties SharpLink Gaming? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties SharpLink Gaming MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SBETON uz vietējām valūtām

1 SharpLink Gaming(SBETON) uz VND
307,622.35
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz AUD
A$18.0026
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz GBP
8.8844
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz EUR
10.1703
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz USD
$11.69
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz MYR
RM48.9811
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz TRY
492.0321
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz JPY
¥1,788.57
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz ARS
ARS$17,040.7468
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz RUB
946.89
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz INR
1,037.2537
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz IDR
Rp194,833.2554
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz PHP
685.6185
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz EGP
￡E.552.937
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz BRL
R$63.126
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz CAD
C$16.366
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz BDT
1,425.011
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz NGN
16,868.67
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz COP
$45,135.09
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz ZAR
R.204.9257
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz UAH
491.9152
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz TZS
T.Sh.28,793.0545
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz VES
Bs2,606.87
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz CLP
$11,058.74
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz PKR
Rs3,304.9968
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz KZT
6,126.729
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz THB
฿380.8602
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz TWD
NT$361.5717
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz AED
د.إ42.9023
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz CHF
Fr9.4689
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz HKD
HK$90.8313
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz AMD
֏4,472.0095
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz MAD
.د.م108.8339
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz MXN
$218.3692
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz SAR
ريال43.8375
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz ETB
Br1,784.1278
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz KES
KSh1,510.2311
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz JOD
د.أ8.28821
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz PLN
43.3699
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz RON
лв51.7867
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz SEK
kr111.9902
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz BGN
лв19.873
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz HUF
Ft3,953.3242
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz CZK
248.4125
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz KWD
د.ك3.58883
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz ILS
38.1094
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz BOB
Bs80.7779
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz AZN
19.873
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz TJS
SM107.7818
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz GEL
31.7968
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz AOA
Kz10,714.9371
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz BHD
.د.ب4.39544
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz BMD
$11.69
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz DKK
kr75.985
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz HNL
L307.9146
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz MUR
536.571
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz NAD
$202.3539
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz NOK
kr119.4718
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz NZD
$20.6913
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz PAB
B/.11.69
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz PGK
K49.2149
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz QAR
ر.ق42.5516
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz RSD
дин.1,193.6659
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz UZS
soʻm140,843.3411
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz ALL
L983.2459
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz ANG
ƒ20.9251
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz AWG
ƒ20.9251
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz BBD
$23.38
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz BAM
KM19.873
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz BIF
Fr34,473.81
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz BND
$15.197
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz BSD
$11.69
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz JMD
$1,876.5957
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz KHR
46,947.7414
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz KMF
Fr4,979.94
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz LAK
254,130.4297
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz LKR
රු3,562.8782
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz MDL
L198.0286
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz MGA
Ar52,421.467
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz MOP
P93.52
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz MVR
180.026
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz MWK
MK20,295.1259
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz MZN
MT747.5755
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz NPR
रु1,658.3434
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz PYG
82,905.48
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz RWF
Fr16,938.81
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz SBD
$96.2087
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz SCR
165.6473
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz SRD
$450.065
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz SVC
$102.2875
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz SZL
L202.3539
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz TMT
m41.0319
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz TND
د.ت34.28677
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz TTD
$79.2582
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz UGX
Sh40,727.96
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz XAF
Fr6,674.99
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz XCD
$31.563
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz XOF
Fr6,674.99
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz XPF
Fr1,204.07
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz BWP
P157.815
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz BZD
$23.4969
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz CVE
$1,126.5653
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz DJF
Fr2,069.13
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz DOP
$751.0825
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz DZD
د.ج1,526.8309
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz FJD
$26.6532
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz GNF
Fr101,644.55
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz GTQ
Q89.5454
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz GYD
$2,445.548
1 SharpLink Gaming(SBETON) uz ISK
kr1,484.63

SharpLink Gaming resurss

Dziļākai izpratnei par SharpLink Gaming, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā SharpLink Gaming vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par SharpLink Gaming

Kāda ir SharpLink Gaming (SBETON) vērtība šodien?
Reāllaika SBETON cena USD ir 11.69 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SBETON uz USD cena?
Pašreizējā SBETON uz USD cena ir $ 11.69. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SharpLink Gaming tirgus maksimums?
SBETON tirgus maksimums ir $ 188.92K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SBETON apjoms apgrozībā?
SBETON apjoms apgrozībā ir 16.16K USD.
Kāda bija SBETON vēsturiski augstākā cena?
SBETON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 19.465904770814774 USD apmērā.
Kāda bija SBETON vēsturiski zemākā cena?
SBETON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 12.724336071163222 USD.
Kāds ir SBETON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SBETON tirdzniecības apjoms ir $ 69.42K USD.
Vai SBETON šogad kāps augstāk?
SBETON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SBETON cenas prognozi dziļākai analīzei.
SharpLink Gaming (SBETON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

$11.69
$100,468.32

$3,191.58

$152.48

$1.0004

$2.1475

$100,468.32

$3,191.58

$152.48

$2.1475

$0.15799

