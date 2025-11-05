BiržaDEX+
Reāllaika Sapien cena šodien ir 0.12768 USD. Seko līdzi reāllaika SAPIEN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SAPIEN cenas tendenci MEXC.

Sapien kurss(SAPIEN)

1 SAPIEN uz USD reāllaika cena:

$0.12768
$0.12768
-3.27%1D
USD
Sapien (SAPIEN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:07:55 (UTC+8)

Sapien (SAPIEN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.12057
$ 0.12057
24h zemākā
$ 0.14705
$ 0.14705
24h augstākā

$ 0.12057
$ 0.12057

$ 0.14705
$ 0.14705

$ 0.3647593155259055
$ 0.3647593155259055

$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145

+1.23%

-3.27%

-0.69%

-0.69%

Sapien (SAPIEN) reāllaika cena ir $ 0.12768. Pēdējo 24 stundu laikā SAPIEN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.12057 līdz augstākajai $ 0.14705, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SAPIEN visu laiku augstākā cena ir $ 0.3647593155259055, savukārt zemākā - $ 0.051122873927006145.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SAPIEN ir mainījies par +1.23% pēdējā stundā, par -3.27% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.69% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Sapien (SAPIEN) tirgus informācija

No.598

$ 31.92M
$ 31.92M

$ 102.80K
$ 102.80K

$ 127.68M
$ 127.68M

250.00M
250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

25.00%

BASE

Pašreizējais Sapien tirgus maksimums ir $ 31.92M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 102.80K. SAPIEN apjoms apgrozībā ir 250.00M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 127.68M.

Sapien (SAPIEN) cenas vēsture USD

Seko Sapien cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0043163-3.27%
30 dienas$ -0.04532-26.20%
60 dienas$ -0.03662-22.29%
90 dienas$ +0.08368+190.18%
Sapien Cenas izmaiņas šodien

Šodien SAPIEN cena mainījās par $ -0.0043163 (-3.27%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Sapien 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.04532 (-26.20%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Sapien 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SAPIEN piedzīvoja izmaiņas $ -0.03662 (-22.29%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Sapien 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.08368 (+190.18%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Sapien (SAPIEN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Sapien cenas vēstures lapu.

Kas ir Sapien (SAPIEN)?

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Sapien ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SAPIEN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Sapien mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Sapien pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Sapien cenas prognoze (USD)

Kāda būs Sapien (SAPIEN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Sapien (SAPIEN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Sapien prognozes.

Apskati Sapien cenas prognozi!

Sapien (SAPIEN) tokenomika

Sapien (SAPIEN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SAPIEN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Sapien (SAPIEN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Sapien? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Sapien MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SAPIEN uz vietējām valūtām

Sapien resurss

Dziļākai izpratnei par Sapien, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Sapien vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Sapien

Kāda ir Sapien (SAPIEN) vērtība šodien?
Reāllaika SAPIEN cena USD ir 0.12768 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SAPIEN uz USD cena?
Pašreizējā SAPIEN uz USD cena ir $ 0.12768. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Sapien tirgus maksimums?
SAPIEN tirgus maksimums ir $ 31.92M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SAPIEN apjoms apgrozībā?
SAPIEN apjoms apgrozībā ir 250.00M USD.
Kāda bija SAPIEN vēsturiski augstākā cena?
SAPIEN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.3647593155259055 USD apmērā.
Kāda bija SAPIEN vēsturiski zemākā cena?
SAPIEN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.051122873927006145 USD.
Kāds ir SAPIEN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SAPIEN tirdzniecības apjoms ir $ 102.80K USD.
Vai SAPIEN šogad kāps augstāk?
SAPIEN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SAPIEN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:07:55 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$0.12768
$100,461.08

$3,189.77

$152.33

$1.0004

$2.1456

$100,461.08

$3,189.77

$152.33

$2.1456

$0.15791

