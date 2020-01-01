Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Santos FC Fan Token (SANTOS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Santos FC Fan Token (SANTOS) informācija

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.santosfc.com.br/
Tehniskais dokuments:
https://research.binance.com/en/projects/santos-fc
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7

Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 24.90M
$ 24.90M$ 24.90M
Kopējais apjoms:
$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 13.39M
$ 13.39M$ 13.39M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 55.77M
$ 55.77M$ 55.77M
Visu laiku augstākā cena:
$ 22.652
$ 22.652$ 22.652
Visu laiku zemākā cena:
$ 1.214084958845856
$ 1.214084958845856$ 1.214084958845856
Pašreizējā cena:
$ 1.859
$ 1.859$ 1.859

Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SANTOS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SANTOS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SANTOS tokenomiku, uzzini SANTOS tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SANTOS

Vēlies iekļaut Santos FC Fan Token (SANTOS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SANTOS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Santos FC Fan Token (SANTOS) cenas vēsture

SANTOS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SANTOS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SANTOS? Mūsu SANTOS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

