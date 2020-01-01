SAFE AnWang (SAFE4) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SAFE AnWang (SAFE4), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
SAFE AnWang (SAFE4) informācija

The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.anwang.com
Tehniskais dokuments:
https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1

SAFE AnWang (SAFE4) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SAFE AnWang (SAFE4) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.17M
$ 9.17M$ 9.17M
Visu laiku augstākā cena:
$ 9.21
$ 9.21$ 9.21
Visu laiku zemākā cena:
$ 1.3419666693271253
$ 1.3419666693271253$ 1.3419666693271253
Pašreizējā cena:
$ 3.451
$ 3.451$ 3.451

SAFE AnWang (SAFE4) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SAFE AnWang (SAFE4) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SAFE4 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SAFE4 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SAFE4 tokenomiku, uzzini SAFE4 tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SAFE4

Vēlies iekļaut SAFE AnWang (SAFE4) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SAFE4 iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

SAFE AnWang (SAFE4) cenas vēsture

SAFE4 cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SAFE4 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SAFE4? Mūsu SAFE4 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

