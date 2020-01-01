Sabai Protocol (SABAI) tokenomika

Sabai Protocol (SABAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sabai Protocol (SABAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Sabai Protocol (SABAI) informācija

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://sabaiprotocol.com
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.sabaiprotocol.com
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92

Sabai Protocol (SABAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sabai Protocol (SABAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.24M
$ 4.24M
Kopējais apjoms:
$ 2.65B
$ 2.65B
Apjoms apgrozībā:
$ 534.55M
$ 534.55M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 21.02M
$ 21.02M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.07285
$ 0.07285
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001581266009086181
$ 0.001581266009086181
Pašreizējā cena:
$ 0.007931
$ 0.007931

Sabai Protocol (SABAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sabai Protocol (SABAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SABAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SABAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SABAI tokenomiku, uzzini SABAI tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.