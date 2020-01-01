RYO Token (RYO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par RYO Token (RYO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
RYO Token (RYO) informācija

RYO was developed to be the cryptocurrency for the masses, focusing on simplicity and usability. The RYO ecosystem includes seamless integration with our digital LIFE Wallet and e-commerce Global Mall platform, poised to catapult RYO to the forefront of global awareness and mass adoption. Designed to be ultra-flexible, ultra-scalable, and ultra-secure with user-friendly interfaces and onboarding processes, RYO is set to establish new standards for crypto usability.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ryocoin.com
Tehniskais dokuments:
https://ryocoin.gitbook.io/ryocoin
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x4C7fe8F97dB97CbCcC76989AB742afc66ca6e75C

RYO Token (RYO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos RYO Token (RYO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 14.52B
$ 14.52B$ 14.52B
Visu laiku augstākā cena:
$ 15.743
$ 15.743$ 15.743
Visu laiku zemākā cena:
$ 1.0169715466069038
$ 1.0169715466069038$ 1.0169715466069038
Pašreizējā cena:
$ 7.258
$ 7.258$ 7.258

RYO Token (RYO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

RYO Token (RYO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RYO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RYO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RYO tokenomiku, uzzini RYO tokena reāllaika cenu!

