Radiant (RXD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Radiant (RXD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Radiant (RXD) informācija

A fusion of the best capabilities of Bitcoin and Ethereum with unmatched potential for crosschain commerce.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://radiantblockchain.org
Tehniskais dokuments:
https://radiantblockchain.org/radiant.pdf
Bloku pārlūks:
https://radiantexplorer.com/

Radiant (RXD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Radiant (RXD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.85M
Kopējais apjoms:
$ 14.15B
Apjoms apgrozībā:
$ 14.15B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 10.16M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.002388
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000154418062569128
Pašreizējā cena:
$ 0.000484
Radiant (RXD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Radiant (RXD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RXD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RXD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RXD tokenomiku, uzzini RXD tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.