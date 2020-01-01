RWA Inc. (RWAINC) tokenomika

RWA Inc. (RWAINC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par RWA Inc. (RWAINC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

RWA Inc. (RWAINC) informācija

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://rwa.inc/
Tehniskais dokuments:
https://www.rwa.inc/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a

RWA Inc. (RWAINC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos RWA Inc. (RWAINC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.72M
Kopējais apjoms:
$ 993.01M
Apjoms apgrozībā:
$ 464.96M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.99M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1438
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.005359634359067181
Pašreizējā cena:
$ 0.00799
RWA Inc. (RWAINC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

RWA Inc. (RWAINC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RWAINC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RWAINC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RWAINC tokenomiku, uzzini RWAINC tokena reāllaika cenu!

RWA Inc. (RWAINC) cenas vēsture

RWAINC cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

RWAINC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RWAINC? Mūsu RWAINC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.