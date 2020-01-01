RocketX exchange (RVF) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par RocketX exchange (RVF), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
RocketX exchange (RVF) informācija

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://RocketX.exchange
Tehniskais dokuments:
https://drive.google.com/file/d/1jLnHtjdVgKGGDsiyv9SL9GXFB-217Xl5/view?usp=sharing
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x2fb652314c3d850e9049057bbe9813f1eee882d3

RocketX exchange (RVF) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos RocketX exchange (RVF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.68M
Kopējais apjoms:
$ 98.54M
Apjoms apgrozībā:
$ 93.69M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.14M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.985
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01723594
Pašreizējā cena:
$ 0.07135
RocketX exchange (RVF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

RocketX exchange (RVF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RVF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RVF tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RVF tokenomiku, uzzini RVF tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.