Reāllaika Runwago cena šodien ir 0.0359 USD. Seko līdzi reāllaika RUNWAGO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RUNWAGO cenas tendenci MEXC.Reāllaika Runwago cena šodien ir 0.0359 USD. Seko līdzi reāllaika RUNWAGO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RUNWAGO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RUNWAGO

RUNWAGO Cenas informācija

Kas ir RUNWAGO

RUNWAGO Tehniskais dokuments

RUNWAGO Oficiālā tīmekļa vietne

RUNWAGO Tokenomika

RUNWAGO Cenas prognoze

RUNWAGO Vēsture

RUNWAGO iegādes rokasgrāmata

Runwago logotips

Runwago kurss(RUNWAGO)

1 RUNWAGO uz USD reāllaika cena:

$0.0359
$0.0359$0.0359
-8.30%1D
USD
Runwago (RUNWAGO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:07:32 (UTC+8)

Runwago (RUNWAGO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03586
$ 0.03586$ 0.03586
24h zemākā
$ 0.04332
$ 0.04332$ 0.04332
24h augstākā

$ 0.03586
$ 0.03586$ 0.03586

$ 0.04332
$ 0.04332$ 0.04332

$ 1.0835555409997446
$ 1.0835555409997446$ 1.0835555409997446

$ 0.03803332066079878
$ 0.03803332066079878$ 0.03803332066079878

-4.42%

-8.30%

-35.41%

-35.41%

Runwago (RUNWAGO) reāllaika cena ir $ 0.0359. Pēdējo 24 stundu laikā RUNWAGO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03586 līdz augstākajai $ 0.04332, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RUNWAGO visu laiku augstākā cena ir $ 1.0835555409997446, savukārt zemākā - $ 0.03803332066079878.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RUNWAGO ir mainījies par -4.42% pēdējā stundā, par -8.30% pēdējo 24 stundu laikā un par -35.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Runwago (RUNWAGO) tirgus informācija

No.3870

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.99K
$ 12.99K$ 12.99K

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

Pašreizējais Runwago tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 12.99K. RUNWAGO apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.59M.

Runwago (RUNWAGO) cenas vēsture USD

Seko Runwago cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0032494-8.30%
30 dienas$ -0.0921-71.96%
60 dienas$ -0.0541-60.12%
90 dienas$ -0.0541-60.12%
Runwago Cenas izmaiņas šodien

Šodien RUNWAGO cena mainījās par $ -0.0032494 (-8.30%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Runwago 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0921 (-71.96%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Runwago 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, RUNWAGO piedzīvoja izmaiņas $ -0.0541 (-60.12%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Runwago 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0541 (-60.12%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Runwago (RUNWAGO) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Runwago cenas vēstures lapu.

Kas ir Runwago (RUNWAGO)?

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Runwago ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Runwago ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt RUNWAGO steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Runwago mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Runwago pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Runwago cenas prognoze (USD)

Kāda būs Runwago (RUNWAGO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Runwago (RUNWAGO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Runwago prognozes.

Apskati Runwago cenas prognozi!

Runwago (RUNWAGO) tokenomika

Runwago (RUNWAGO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RUNWAGO tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Runwago (RUNWAGO)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Runwago? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Runwago MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Runwago resurss

Dziļākai izpratnei par Runwago, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Runwago vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Runwago

Kāda ir Runwago (RUNWAGO) vērtība šodien?
Reāllaika RUNWAGO cena USD ir 0.0359 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RUNWAGO uz USD cena?
Pašreizējā RUNWAGO uz USD cena ir $ 0.0359. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Runwago tirgus maksimums?
RUNWAGO tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RUNWAGO apjoms apgrozībā?
RUNWAGO apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija RUNWAGO vēsturiski augstākā cena?
RUNWAGO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.0835555409997446 USD apmērā.
Kāda bija RUNWAGO vēsturiski zemākā cena?
RUNWAGO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.03803332066079878 USD.
Kāds ir RUNWAGO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RUNWAGO tirdzniecības apjoms ir $ 12.99K USD.
Vai RUNWAGO šogad kāps augstāk?
RUNWAGO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RUNWAGO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Runwago (RUNWAGO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

