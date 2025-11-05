BiržaDEX+
Reāllaika ROVR Network cena šodien ir 0.009508 USD. Seko līdzi reāllaika ROVR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ROVR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ROVR

ROVR Cenas informācija

Kas ir ROVR

ROVR Tehniskais dokuments

ROVR Oficiālā tīmekļa vietne

ROVR Tokenomika

ROVR Cenas prognoze

ROVR Vēsture

ROVR iegādes rokasgrāmata

ROVR uz bezseguma valūtu konvertētājs

ROVR Tūlītējie darījumi

ROVR Network logotips

ROVR Network kurss(ROVR)

1 ROVR uz USD reāllaika cena:

$0.009508
$0.009508
+1.22%1D
USD
ROVR Network (ROVR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:07:07 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.009058
$ 0.009058
24h zemākā
$ 0.009618
$ 0.009618
24h augstākā

$ 0.009058
$ 0.009058

$ 0.009618
$ 0.009618

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556

-0.32%

+1.22%

-3.18%

-3.18%

ROVR Network (ROVR) reāllaika cena ir $ 0.009508. Pēdējo 24 stundu laikā ROVR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.009058 līdz augstākajai $ 0.009618, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ROVR visu laiku augstākā cena ir $ 0.021590040558154902, savukārt zemākā - $ 0.008280267387340556.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ROVR ir mainījies par -0.32% pēdējā stundā, par +1.22% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.18% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ROVR Network (ROVR) tirgus informācija

No.1812

$ 2.05M
$ 2.05M

$ 85.12K
$ 85.12K

$ 95.08M
$ 95.08M

215.29M
215.29M

9,999,998,876
9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876

2.15%

SOL

Pašreizējais ROVR Network tirgus maksimums ir $ 2.05M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 85.12K. ROVR apjoms apgrozībā ir 215.29M ar kopējo apjomu 9999998876. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 95.08M.

ROVR Network (ROVR) cenas vēsture USD

Seko ROVR Network cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0001146+1.22%
30 dienas$ -0.002342-19.77%
60 dienas$ +0.004508+90.16%
90 dienas$ +0.004508+90.16%
ROVR Network Cenas izmaiņas šodien

Šodien ROVR cena mainījās par $ +0.0001146 (+1.22%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

ROVR Network 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.002342 (-19.77%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

ROVR Network 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ROVR piedzīvoja izmaiņas $ +0.004508 (+90.16%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

ROVR Network 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.004508 (+90.16%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu ROVR Network (ROVR) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati ROVR Network cenas vēstures lapu.

Kas ir ROVR Network (ROVR)?

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu ROVR Network ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ROVR steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par ROVR Network mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu ROVR Network pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

ROVR Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs ROVR Network (ROVR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ROVR Network (ROVR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ROVR Network prognozes.

Apskati ROVR Network cenas prognozi!

ROVR Network (ROVR) tokenomika

ROVR Network (ROVR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ROVR tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties ROVR Network (ROVR)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties ROVR Network? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties ROVR Network MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ROVR Network resurss

Dziļākai izpratnei par ROVR Network, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā ROVR Network vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par ROVR Network

Kāda ir ROVR Network (ROVR) vērtība šodien?
Reāllaika ROVR cena USD ir 0.009508 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ROVR uz USD cena?
Pašreizējā ROVR uz USD cena ir $ 0.009508. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ROVR Network tirgus maksimums?
ROVR tirgus maksimums ir $ 2.05M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ROVR apjoms apgrozībā?
ROVR apjoms apgrozībā ir 215.29M USD.
Kāda bija ROVR vēsturiski augstākā cena?
ROVR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.021590040558154902 USD apmērā.
Kāda bija ROVR vēsturiski zemākā cena?
ROVR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.008280267387340556 USD.
Kāds ir ROVR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ROVR tirdzniecības apjoms ir $ 85.12K USD.
Vai ROVR šogad kāps augstāk?
ROVR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ROVR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:07:07 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$0.009508
$100,474.48

$3,198.75

$152.68

$1.0004

$2.1498

$100,474.48

$3,198.75

$152.68

$2.1498

$0.15830

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.43885

$3.4652

$0.0000000000000000000000000247

$0.000000000230

$0.0000788

