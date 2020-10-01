Rally (RLY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Rally (RLY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Rally (RLY) informācija

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

https://rly.network/
https://etherscan.io/token/0xf1f955016EcbCd7321c7266BccFB96c68ea5E49b

Rally (RLY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Rally (RLY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.03M
Kopējais apjoms:
$ 15.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 5.24B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 14.39M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.42
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0007781481664554
Pašreizējā cena:
$ 0.0009594
Rally (RLY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Rally (RLY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RLY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RLY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RLY tokenomiku, uzzini RLY tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

